Renforcer encore les liens intergénérationnels

Plus que jamais, notre opération Générations solidaires, initiée par le groupe média L‘Avenir, a une réelle vocation sociale : relayer les actions de citoyens qui créent des solutions locales, concrètes pour répondre aux enjeux de notre société. Notre appel à projets annuel poursuit cet objectif de mise en réseau et de réservoir d’initiatives inspirantes et réplicables.