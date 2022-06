Finances communales:l’indigestion, aussi à Namur

Rien donc qui ne soit imputable à la responsabilité des communes en matière de gestion, insiste le mayeur namurois. Dans une autre lasagne, institutionnelle celle-là, les pouvoirs locaux sont les bonnes pâtes. Et la charge qui pèse sur eux fait plus que jamais faire la soupe à la grimace à Maxime Prévot. Lequel observe le fruit de ses efforts pour maintenir les curseurs dans le vert être balayé. Démonstration chiffrée avec la présentation du compte 2021. " [Il] p résente un déficit de près de 10,7 millions€ à l’exercice propre et de 1,4 million€ au global […]. Comme à chaque compte, ce résultat global doit néanmoins être augmenté des recettes dites “compensatoires” (soit les recettes certaines mais n’ayant pas pu être constatées au 31 décembre) pour un montant total estimé de plus de 1,4 million€. Ce qui porte le résultat global “corrigé” à un strict équilibre." Et Prévot d’ajouter: "À titre de comparaison et pour montrer l’ampleur du désastre, le compte 2020 après incorporation des recettes compensatoires présentait un boni de près de 8 millions€."

Une aide qui ne réglera pas tous les maux

La Région, via le CRAC, tente de faire passer la pilule avec un nouveau mécanisme de soutien: le Plan Oxygène. Namur disposera de 158 millions€. Mais le digestif n’est pas offert par la maison, comme le rappelle Maxime Prévot. " Le recours à cette aide régionale n’est jamais qu’un palliatif sous forme d’emprunts dont nous assumerons 85% du remboursement en capital (les intérêts et le solde du capital étant généreusement à charge de la Région)."

Ce nouveau programme de relance financière soutenu par l’Exécutif aura également un effet relatif dans le temps. "Le Plan Oxygène de la Wallonie va nous permettre de tenir le coup pour grosso modo les 5 à 10 prochaines années, toutes choses restant égales par ailleurs […] On a vu ces dernières années et mois combien tous les modèles prédictifs peuvent voler en éclat en quelques instants en raison de phénomènes de crise géopolitique, climatique ou internationale que personne n’avait prévus" , commente le mayeur.

32 millions€ pour équilibrer le budget

Les effets du plan Oxygène sont immédiatement mesurables. En témoigne la réalisation du premier budget modifié de l’année. La Ville aurait bu le bouillon sans un premier prélèvement dans l’enveloppe, pour un montant de 32 millions€. "Sans cette aide, le budget présenterait un déficit de près de 12 millions€" , annonce Prévot, la mine grave.

Bonne nouvelle tout de même: le Plan Oxygène évite une ponction dans les réserves de 6,5 millions€. Le bas de laine communal est donc toujours constitué de 18 millions€. Jusqu’à quand?

Si, dans le passé, les réserves ont permis d’affronter les exercices plus difficiles, le contexte est cette fois radicalement différent. "Certains économistes écoutés annoncent près de dix ans à venir de crise économique avec comme corollaire des crises sociales et politiques" , lâche le bourgmestre qui après la lasagne, s’apprête à manger son pain noir.