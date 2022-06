Belgrade : Michel Lequeux s'en est allé

" Michel fourmillait d’idées , explique Gabriel Gilon, membre du conseil de la confrérie. Il a lancé la brocante de Belgrade, qui se tenait d’ailleurs ce samedi, l’élection de la Super Mamy et du Super Papy, le jogging de Belgrade Nord, mais aussi la fête de ce quartier de la Cité Heureuse. On lui doit encore l’opération Père Noël dans les rues de Belgrade, l’organisation d’excursions et, plusieurs fois par an, de thés dansants. Michel était vraiment partout. Malgré une santé quelque peu déficiente, il n’a jamais arrêté de s’investir dans la vie belgradoise. "