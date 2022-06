Subsides européens: la part du lion pour trois écoles provinciales namuroises

Pour glaner cette manne, à Yvoir, le personnel communal a mis les bouchées doubles.

Pas de secret: ceux qui avaient les moyens et/ou la volonté de monter un dossier solide, très rapidement (les délais étaient très courts), ont tiré leur épingle du jeu. C’est d’autant plus aisé quand on dispose de cabinets où l’on retrousse ses manches. L’exemple provincial est flagrant: en tant que pouvoir organisateur, la Province de Namur avait rentré des dossiers pour cinq écoles.Les cabinets de deux députés (et plusieurs services) s’y sont attelés, ceux de Richard Fournaux (MR, enseignement) et d’Amaury Alexandre (DéFI, infrastructures). Trois sont passés.

La manne européenne sera de 16,3 millions d’euros pour des rénovations dans trois établissements: l’école d’agriculture de Ciney (Epasc) et deux sites de la Haute École de la Province de Namur, sur le campus provincial et à l’école hôtelière de Namur. Cela représente 65% de travaux estimés à 25 millions d’euros. Pas mal, quand on sait que la totalité des subsides en Fédération Wallonie-Bruxelles s’élève à 269millions d’euros. À lire par ailleurs: les autres dossiers retenus en province de Namur.