Rénovation énergétique à Namur: un accompagnement global

Les questions sont nombreuses pour les personnes désireuses de se lancer et l’absence de réponse fait souvent office de frein. Récemment, Philippe Henry, ministre wallon de l’Energie, a octroyé des subsides pour la création de plateformes locales dont la mission est d’aiguiller ceux qui souhaitent franchir le pas. Il en existe six en tout. En’hestia est l’une d’elles. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Union Wallonne des architectes, du Cluster Eco-Construction et de la ConfédérationConstruction Namur et aura pour terrain de jeu les communes de Namur et de Gembloux. Un réseau efficace qui lui permet de suivre toutes les étapes du processus.

"Notre mot-clef, c’est l’accompagnement qu’il soit administratif, technique ou qu’il concerne le suivi de chantier , commente Matthieu Gaillet, l’un des fondateurs de la toute nouvelle ASBL. On procède à un prédiagnostique. On voit avec les candidats quels sont les projets qui pourraient être mis en œuvre. C’est une vraie concertation, on n’impose rien ."

Et surtout, En’Hestia aide les particuliers à glaner les soutiens financiers qui peuvent être octroyés tout au long de la procédure. Pour rappel, la Région wallonne offre une prime à la rénovation énergétique qui varie entre 110 et 660 € en fonction des revenus du ménage qui en fait la demande. Un montant qui est désormais doublé grâce à l’intervention de la Ville de Namur.

Gratuit pour les plus précarisés

Ces incitants financiers combinés peuvent correspondre à tout ou partie du coût de l’audit énergétique, lequel est préalable à toute rénovation. "Un audit, c’est un obstacle psychologique pour les gens. Il n’est pas encourageant de payer avant de commencer" , dit Matthieu Gaillet. Et son acolyte Yvain Stiennon, architecte de renchérir: "C’est la feuille de route pour obtenir un PEB A."

Afin de convaincre les Namurois du bien-fondé de la démarche, En’Hestia entend se démarquer sur les aspects tarifaires. "On ne pratiquera pas de tarifs forfaitaires. Ils seront échelonnés selon l’ampleur du projet. Les prix seront dégressifs. Plus loin le candidat ira dans la rénovation, au moins il sera facturé." Autre élément de taille destiné à faire de cette vaste campagne de rénovation un succès: les services de l’ASBL seront entièrement gratuits pour les personnes les plus démunies. "Cela s’adresse à tous bien sûr mais il y a une volonté de viser les publics précarisés."

Et l’équipe d’affirmer que tout bâtiment peut parvenir à un PEB A. Envie que le vôtre soit au top des performances énergétiques? Une réunion d’information est programmée le mercredi 6 juillet à 19h à la Bourse (place d’Armes) à destination de ceux qui souhaitent découvrir les services proposés par En’Hestia ou déjà entamer les premières démarches.

Contact: info@henestia.ne