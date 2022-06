Pénurie de bouteilles de vin? La consigne ne connaît pas la crise chez Grafé Lecocq (vidéo)

Heureusement, si l’un ou l’autre embouteillage a été postposé – le liquide reste alors dans sa cuve, un peu plus longtemps, sans altération, ouf! –, " la consigne nous a sauvés! Si j’achète toujours des bouteilles neuves, pour compenser les non-retours, la casse et les exportations au-delà de nos frontières; l’essentiel de notre parc, c’est du verre consigné. Depuis toujours, ou du moins l’avant-guerre.Nous pouvons vivre sur notre stock restitué et lavé. Une bouteille consignée peut servir 8 à 10 fois."

Le fonctionnement? Quand le client achète son vin, il paie 0,23 € de caution par pièce, ce qui est facturé et remboursé au retour du lot. " C’est encourageant et fidélisant. Comme nous livrons et récupérons les vidanges à domicile, les clients sont bien rodés. Et, souvent, pour ne pas nous faire venir pour rien, ils passent une petite commande. Une récompense pour nous. "

Éco-logique

En plus du geste pour la planète… " Il n’y a pas d’incitant fiscal mais nous échappons à l’écotaxe. Cela dit, passer par la consignation coûte peut-être un peu moins cher que le neuf. Mais, c’est surtout au niveau de l’empreinte environnementale et du gaspillage de matière première que la différence se marque. "

De l’avis de l’éleveur-négociant, le recyclage du verre permet de récupérer une matière correcte mais demande une énergie monstre. " En 2019, pour nos 140 ans, j’avais fait réaliser une étude indépendante. Il en ressortait que refondre le verre exigeait de le chauffer à 1500°C pendant 24 heures. Pour le lavage, on parle de 30-40 minutes à 60-80 °C. On a un différentiel de 1 à 100 en faveur du lavage. 1 à 10, quand on prend en compte le transport vers les usines de lavage – notre dernière machine ayant rendu l’âme il y a quelques années et les exigences sanitaires ne nous permettant plus de laver nous-mêmes. La différence reste énorme. "

Mais alors, pourquoi le mouvement ne se généralise-t-il pas? " C’est beaucoup plus facile de consigner les bouteilles de bière, destinée à un marché local, que celles de vin, qui viennent des quatre coins de la France et d’ailleurs. Dans le cas de Grafé Lecocq, la Belgique occupe 90% de notre marché, nous pouvons donc nous le permettre. " Comme les chaînes de grande distribution qui embouteillent elles-mêmes.

Vraiment ringard?

Mais Bernard a déjà constaté que la consigne refrénait les ardeurs de certains. " En 2000, dans l’idée de mettre en place une usine de lavage en Belgique, deux étudiants avaient élaboré un business plan. Grafé Lecocq aurait occupé 40% de la capacité, il fallait trouver d’autres associés. Ça n’intéressait personne. J’étais allé voir un producteur de jus qui m’avait dit abandonner le verre pour le plastique, que c’était l’avenir! "

Un avenir très limité, puisque la crise du Covid a tout bouchonné. De quoi rendre moderne ce concept longtemps perçu comme ringard? " Je l’ai souvent entendu dire. Certains restaurateurs ont refusé nos vins à cause de cet aspect, parce que c’était plus facile de jeter que de stocker le récipient une fois vide. " Bernard, lui, a eu le nez fin et la persévérance paie, en ces temps troubles.