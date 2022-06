Namur: les confrères dopés par «Li p’tit pèkèt»

Mais les confrères veulent continuer sur le bel élan de leur 25echapitre auquel ont pris part 200convives dont les représentants de 46confréries. "Nous comptons aujourd’hui une quarantaine de membres, ce qui en fait l’une des confréries les plus actives du Namurois", se réjouit Claudine Chauvier,

"Pour les fêtes de Wallonie, on aura notre chanson, notre hymne", rigole Marc Deneffe. "Il s’agit de la chanson Le p’tit péket que j’ai complètement traduit en wallon.Il y a même la volonté de l’enregistrer en studio, avec l’appui de l’accordéoniste Erika."

Avec leur triporteur, sur lequel ont pris place les marionnettes de Djosef et Françwès, les joyeux confrères veulent être plus visibles que jamais. "Dans l’agenda, on a quelques dizaines de dates avec le carnaval d’Emines ou Folknam en début de saison, le chapitre annuel et les participations à ceux des confréries amies.Tout ça prend pas mal de temps…" Et les Fêtes de Wallonie? "Dans la confrérie, on est pour la plupart déjà occupés avec le CCWou les quartiers.Mais cette année, il est plus que probable qu’on soit présent, le dimanche, pour la réception du gouverneur." L’occasion d’entonner le nouvel hymne de la confrérie, un péket au bord des lèvres.