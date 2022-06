Namur : à la bombe lacrymogène pour ne pas rendre le GSM volé

La nuit dernière, vers minuit trente, un groupe de jeunes prend un verre sur la place du Marché aux Légumes.Une fille se rend aux toilettes et, quelque temps plus tard, se rend compte qu’elle y a oublié son téléphone.Quand elle y retourne, elle croise un garçon qui lui assure qu’il n’a pas vu le portable. La fille active alors la localisation et, avec son groupe de copains, elle repère l’endroit où est se trouve le GSM. Elle demande aux jeunes gens suspectés de lui rendre son bien mais l’un des deux individus sort une bombe lacrymogène et asperge le groupe.Ils parviennent ainsi à prendre la fuite. Les victimes appellent la police et, sur base des infos communiquées, les agents effectuent une perquisition, dans le cadre d’un flagrant délit.Ils retrouveront le portable ainsi que la bombe lacrymogène.L’un des agresseurs a été interpellé et privé de liberté.Il doit passer devant le juge d’instruction qui doit confirmer ou non son mandat d’arrêt.L’autre individu, lui, n’a pas encore pu être intercepté.