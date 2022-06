Verdur 2022 à Namur: gestion calamiteuse plutôt que météo orageuse, les reproches pleuvent

Dans la foulée, Back in Namur, qui devait ravir la veille au soir, les fans du son bien trempé d’AC/DC en invitant Chris Slade, ancien batteur du groupe, passe aussi à la trappe.

La raison avancée par Michel Degueldre, organisateur du Verdur, depuis 2018 via son ASBL Le rêve dure, et de Back in Namur, en a laissé plus d’un perplexe. "Le festival n’est viable qu’à partir d’un certain nombre de personnes, disait-il. Or, la météo ne garantit pas que le Verdur soit assez rempli."

Par la suite, il nous est revenu à bonnes sources que plus aucun prestataire ne veut travailler avec lui à cause d’une gestion calamiteuse et qu’il s’est retrouvé "dans le jus" à quelques jours du festival. "La confiance est rompue à force de payer en retard voire pas du tout des artistes, des fournisseurs, de la sonorisation, des food-trucks, etc" , nous dit-on.

Stéphane Delory, patron de la société d’installations audiovisuelles Live 4 Life, basée aux Isnes, témoigne de cette gestion désastreuse: "On a dépanné les organisateurs en 2018 à deux semaines de l’événement pour fournir du matériel, du câblage notamment, dit-il. Nous n’avons toujours pas été payés. On a définitivement fait une croix dessus." En 2019, rebelote. Stéphane Delory s’était accordé avec Michel Degueldre pour s’occuper de la technique du festival à la condition d’être payé non seulement pour les prestations de cette année-là mais aussi de 2018. Ne voyant rien venir, Live 4 Life a décliné à un mois de l’événement.

Une société de sonorisation sise dans le Brabant wallon, habituée du festival mais qui préfère préserver son anonymat, nous a aussi confié sa mauvaise expérience depuis que la gestion du festival a été reprise par Michel Degueldre. "Je n’avais reçu qu’une petite partie de l’argent qu’il me devait. J’ai couru après pendant un an, révèle le gérant. Une agence d’artistes n’avait pas été payée non plus.On avait même évoqué ensemble comment agir.Finalement, j’ai récupéré la totalité de la somme qui m’était due en 2019, via un huissier…"

«Oui, ça a traîné»

Michel Degueldre aurait ensuite jeté son dévolu sur une autre entreprise, Audio Plus. Là aussi, il y aurait eu des retards de paiement mais son patron préfère garder cette information confidentielle.

Michel Degueldre assure qu’Audio Plus a été payé à 90% le jour même du festival en 2019. "Mais oui, c’est vrai que le solde de 10% a traîné , concède-t-il. Il y a parfois des factures en retard mais la situation n’était pas facile lorsqu’on a repris la gestion." Il ajoute qu’il était lié avec Audio Plus via un contrat de trois ans (hors Covid), impliquant qu’elle soit présente pour cette édition 2022. "Ils nous ont dit qu’ils n’avaient pas de main-d’œuvre suffisante alors qu’ils savaient que le Verdur aurait lieu" , déplore-t-il.Qu’à cela ne tienne, Michel Degueldre soutient qu’il était prêt pour ce 25 juin car il avait requis le matériel et les ingénieurs son et lumière nécessaires auprès de la société événementielle liégeoise Infini (voir ci-contre).

Les agences d’artistes balancent

Les témoignages convergents n’ont cessé d’affluer tout au long de ce mercredi. Une source proche des comptes d’agences musicales ayant collaboré avec le Verdur a révélé qu’une entreprise qui avait fourni des t-shirts au Verdur en 2019 n’avait été payée qu’en décembre 2021.

Le groupe belge Whispering Sons et le groupe français The Limiñanas, qui étaient à l’affiche du Verdur en 2019, n’ont toujours pas été payés non plus malgré l’intervention d’un avocat. "On parle tant du cachet des artistes que de la commission de leur agent, dévoile Éric Didden, manager d’artistes dont de Whispering Sons. On a relancé Monsieur Degueldre plusieurs fois et il a toujours trouvé une excuse."

"Des groupes ont eu un mal fou à être payés, ayant parfois dû attendre pendant des mois. Certains ont eu l’argent très tardivement, parfois après de nombreux mails, des rappels, des menaces… ça rendait fou tout le monde!" , confie encore un ancien collaborateur d’une agence organisatrice de concerts.

Tout cela ne fait qu’entacher la réputation du plus ancien festival wallon. Dans ces conditions, le Verdur a-t-il encore un avenir, même en 2023? « Malheureusement, pour la crédibilité du Verdur, c’est mort » , conclut une source qui y a œuvré de nombreuses années et qui craint de voir cet événement partir en fumée. Ce qui est sûr, c’est que cette annulation jette un fameux froid dans le milieu culturel namurois et que l’organisateur risque de s’endetter davantage avec les artistes qui réclameront sans nul doute des compensations.