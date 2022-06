Plusieurs dizaines de gourmets étaient présents, vendredi dernier, lors de l’inauguration du restaurant L’Accueil Gourmand . L’occasion de découvrir la salle et la terrasse de cet établissement Horeca, situé sur la Place Godin à Salzinnes, tout en profitant d’un verre de l’amitié et de quelques amuse-bouches.

Si, en apparence, l’endroit ressemble à un espace de dégustation classique, il s’agit avant tout d’un lieu inclusif! Qu’il s’agisse du service ou de la cuisine, l’ensemble des tâches sont réalisées par des personnes en situation de handicap, encadrées par des éducateurs de L’Accueil Mosan.

Gestionnaire de la résidence La Marlagne (Salzinnes), qui propose un accompagnement d’adultes présentant une déficience mentale, l’ASBL souhaitait créer du lien entre ses pensionnaires et les riverains salzinnois. " L’objectif, c’est que nos bénéficiaires soient contents de participer à cette aventure et puissent montrer toutes leurs compétences au public , raconte Mathilde Dave, directrice de L’Accueil Mosan. Nos participants, au préalable, réalisaient déjà leurs repas eux-mêmes et étaient donc habitués aux préparatifs en cuisine. "

La Façade extérieure de L'Accueil Gourmand. ©EdA

Produits locaux à prix abordables

Le personnel du restaurant inclusif ( un volontaire et trois éducatrices spécialisées). ©EdA

Au total, une quinzaine de volontaires se relayeront au restaurant, chaque semaine du lundi au vendredi, pour offrir un service optimal à la clientèle. Du gaspacho glacé aux boulettes de volaille Chimichurri, il y en a pour tous les goûts. et tous les budgets. " Pour neuf euros, vous pouvez déjà déguster un petit plat avec potage et tartine garnie ", mentionne Mathilde Dave.

Terrasse de L'Accueil Gourmand. ©EdA

Soucieux de soutenir des fournisseurs de proximité, L’Accueil Mosan essaie de proposer le plus possible des produits locaux issus de Namur ou de sa périphérie. " Nous collaborons avec des commerçants de Salzinnes ainsi qu’avec la coopérative Paysans-Artisans afin de privilégier le circuit court ", précise la directrice de l’association. En projet depuis plus de deux ans, L’Accueil Gourmand peut dorénavant ouvrir ses portes à tous et prouver, si besoin en était, que le handicap n’est pas un frein à la créativité.