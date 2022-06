« Nous sommes persuadés qu’il n’y a rien de mieux qu’un jeune pour s’adresser à un jeune lorsqu’il s’agit de pratiques médiatiques. D’autant qu’aujourd’hui, parents et enseignants semblent démunis pour aborder certaines thématiques médiatiques anxiogènes, comme les fakes news. Laissons donc les jeunes réaliser ce travail critique » , explique d’emblée Adrienne Thiéry, chargée de projets chez Action Médias Jeunes.

En partant de ce constat, l’équipe de l’organisation de jeunesse Action Médias Jeunes a souhaité relancer une "rédaction jeunes" qui existait depuis 10 ans avant d’être mise en pause avec le Covid.

Il y a quelques mois, la rencontre avec quatre jeunes étudiants en audiovisuel de l’école namuroise l’IATA, Nelle, Elise, Pedro et Antoine, lors d’un festival, a impulsé le projet de webzine. Depuis lors, la rédaction s’est étoffée.

Les idées fusent lorsque nous rencontrons Antoine (18 ans), Diego (17 ans), Émilien (21 ans) et Adrienne dans leur QG, les locaux d’Action Média Jeunes à Namur, à la mi-mai. Les jeunes discutent des thématiques et se répartissent les rôles en fonction de leurs affinités en préparant la première émission "test": Antoine à la présentation, Diego à la prise de son et Émilien derrière la caméra. Ils ont commencé à construire le décor de l’émission.

Redonner la parole aux jeunes à qui l’on craint d’accorder du crédit… Favoriser leur autonomisation, leur apprendre à mutualiser leurs compétences et s’entraider pour atteindre leurs objectifs.

Analyser et décoder les phénomènes médiatiques

Baptisé Hors-Champ , le magazine s’intéressera au traitement médiatique de sujets qui touchent les jeunes: l’écologie, la musique, les jeux vidéo, un rappeur qui fait un bad buzz, une "vague" d’agressions à Namur relayée sur des groupes Facebook, l’image des ados dans la presse en temps de Covid… "Les éducatrices et éducateurs aux médias que nous sommes attirent leur attention sur certains écueils à éviter: le sensationnalisme, le piège à clics et l’alimentation de la panique morale" , précise Adrienne.

L’émission analysera aussi les phénomènes médiatiques en lien avec des problématiques jeunes (le revenge porn, les injections véhiculées sur Instagram…). "Nous allons mener un travail d’investigation en plusieurs étapes: des rencontres avec des spécialistes et des reportages sur le terrain vont alimenter des émissions de décryptage sur YouTube et sur la plateforme de streaming Twitch" , détaillent Antoine, Diego et Émilien. "Nous comptons par exemple analyser comment les politiques utilisent les réseaux sociaux et les codes des jeunes pour les toucher davantage" , glisse Antoine en souriant.

L’équipe vise une émission par mois avec des rediffusions de capsules sur YouTube, TikTok et un maximum de réseaux. D’autres contenus – podcasts radio, photos, reportages sonores, docufictions – pourront être réalisés par les jeunes.

actionmediasjeunes.be