Cocktail, flambage, découpe: le grand retour du show en salle

"Il y a aussi toujours le vieux cliché concernant le service en salle, avec le garçon un peu pingouin, une attitude trop guindée.On n’en est plus du tout à ça aujourd’hui", insiste Laurent Hella. "Il faut veiller à instaurer une bonne relation, un bel échange avec le client. On n’est plus non plus à l’époque des larbins", continue le prof de salle.

Par leur profil et leurs expériences professionnels, la grande majorité des élèves se sentent plus à l’aise derrière les fourneaux. "C’est vrai que je redoutais un peu plus la salle.Mais cela m’a aussi permis de comprendre l’importance de trouver une bonne symbiose avec les équipes en cuisine, respecter leur tempo, sortir les plats au bon moment et le servir", témoigne Céline Toussaint, en salle la veille, en cuisine le jour suivant. C’est aussi une grande tendance actuelle: le travail en salle retrouve une position centrale. "On n’en revient pas complètement à un service à la russe où tout est découpé et servi dans les assiettes en présence du client mais, par contre, on apprécie de plus en plus qu’il y ait de l’action en salle", assure Laurent Hella. "C’est le cas notamment pour le flambage qui a un côté toujours spectaculaire." La découpe, la préparation de certaines pâtes…Tout cela est également enseigné. "Tout ce qui se fait au bar, la préparation en direct de cocktails…tout cela revient aussi beaucoup en salle."

Pour le personnel, cela nécessitera une bonne dose de technique mais aussi et surtout de maîtrise de soi. "Mais cela met aussi les compétences en valeur.Le client apprécie et cela crée encore un peu plus d’échanges et de dialogue avec lui", souligne le formateur. Cuisiniers, sommeliers et serveurs sont aussi des artistes.Voilà une manière spectaculaire de le rappeler.