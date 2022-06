BD| Les animaux et toutes les facettes qui sont en nous, réveillés par le Namurois Kid Toussaint, dans des albums fun et éducatifs

Un atout formidable quand il s’agit de transporter du bois, se hisser à la cime des arbres ou sauver des marcassins du piège dans lequel ils sont tombés. Des bonnes actions qui rythment la vie d’un camp de mouvement de jeunesse. Mais les super-pouvoirs ne valent pas grand-chose s’ils sont utilisés en solo, perso. Rien ne surpasse les amitiés soudées. Pourtant, au milieu des patrouilles des Wallabys et des Caribous, il y a Ben. Lui, ne pense qu’à descendre en flèche ses "amis". Parce que trop gros, trop grand, trop maladroit, Ben, en Monsieur Parfait, s’en donne à cœur joie, appuyant sur les défauts.

©Toussaint/Prickly chez Dupuis

Alors, le temps d’un jeu de pirates, Jack lui confie son don: Ben aura droit à dix transformations, pas une de plus. Il devra bien choisir les espèces (tigre, koala, colibri ou encore milan royal) pour réussir à glaner les clés du coffre aux trésors… mais aussi échapper à une meute de loups que la faim a amené dans cette forêt montagneuse.

©Miss Prickly

La troupe est sur les dents et, aidé par les dessins très dynamiques et colorés, riches en effets spéciaux, de Miss Prickly, Kid Toussaint fait école de vie, de nature et de fun, dispensant quelques infos épatantes (les lecteurs apprendront ce qu’est la thanatose) sur la faune. Septième tome prévu en septembre, regroupant quatre histoires courtes, dont voici le début de la première, avant de parler des autres parutions du scénariste.

©Toussaint/Prickly chez Dupuis

La magie des Masques

Autre album au petit format, sorti ces dernières semaines: Masques (aux Éditions du Lombard). Rien à voir avec le Covid. Il faut dire que de tout temps et dans bien des civilisations (aztèque, grecque, dogonne, etc.) les masques sont utilisés tant pour des rituels que du divertissement (catch ou théâtre), avec des propriétés bien à eux.

À l’appel du dessinateur Joël Jurion (la série best-seller Klaw ), Kid Toussaint est donc allé un peu plus loin pour doter chacun de ces visages de terre cuite, de pierre ou de bois de pouvoirs magiquespropres: invisibilité et capacité à voir l’invisible, force surhumaine ou encore possibilité de prendre le contrôle des autres humains. Des dons pouvant être utiles comme dévastateurs.

©-Toussaint/Jurion/Guillé chez Le Lombard

Si les masques se sont retrouvés en possession d’adolescents aux quatre coins de la planète, anonymes et inconnus les uns des autres mais pourtant liés, le pire de ces artefacts magiques s’est retrouvé dans les mains des mauvaises personnes: une mafia qui entend bien renverser le gouvernement de son pays et, qui sait, élargir son champ d’influence.

©Toussaint/Jurion/Guillé chez Le Lombard

Comme s’ils n’avaient déjà pas assez de problèmes comme ça dans la vie (deuil, transidentité, séjour illégal…), les jeunes héros vont devoir sauver le monde. Dans ce premier tome d’une série qui pourrait être longue – les masques ne manquant pas –, le Kid part d’un pitch assez répandu dans l’univers des super-héros pour amener un peu de patrimoine matériel et multiculturel de l’humanité.

©Toussaint/Jurion/Guillé chez Le Lombard

Avec ce qu’il faut d’humour et d’action pour entraîner le jeune public. Le dessin de Joël Jurion, maniant différentes méthodes pour faire détonner ses personnages, est percutant.

Animal Jack, t.6, Face à la meute, Toussaint/Miss Prickly, Dupuis, 104p., 9,90€

Masques, t.1, Le masque sans visage, Toussaint/Jurion/Guillé, Le Lombard, 88p., 12,45€.