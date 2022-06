Jambes: un barbecue cause un incendie au 2e étage d’un immeuble, toiture attaquée et évacuation des habitants

Dès l’appel, treize pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. À l’arrivée des hommes du feu, d’importantes flammes émanaient du second étage sur une terrasse extérieure et s’attaquaient à la toiture d’un immeuble voisin.