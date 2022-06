Jambes: la bibliothèque communale fait peau neuve, aussi pour aller vers les non-lecteurs

Qui dit nouvel espace dit aussi rajeunissement des collections. En moins de quinze jours, le personnel de la bibliothèque a entamé un important travail de désherbage pour mettre en réserve les ouvrages plus anciens et valoriser les nouveautés de leur catalogue. Pour l’occasion, les étagères ont été réorganisées afin d’offrir un accueil plus aéré aux lecteurs. "Nous essayons que nos bibliothèques soient des espaces de "troisième lieu" , avance Catherine De Biourge, cheffe adjointe du Service Bibliothèque de la Ville de Namur. C’est-à-dire des emplacements, qui mêlent espace intime et privé afin que les usagers se sentent comme chez eux. " Il est donc moins question d’axer l’organisation d’une bibliothèque autour de ses livres, l’enjeu consiste désormais à correspondre aux attentes et aux pratiques des lecteurs réguliers ou potentiels. " En plus de diffuser le livre, la bibliothèque a aussi pour mission de le mettre en contact avec les non-lecteurs ", ajoute C. De Biourge. Et les jeunes de 18 ans et moins constituent bien sûr une cible clé du Réseau namurois de Lecture publique (RNLP) puisque la totalité de leurs emprunts sont gratuits pour cette tranche d’âge. Une gratuité destinée à sensibiliser le public, dès l’enfance, à la littérature.

Des activités pour promouvoir la lecture

Dans le but de dynamiser les pratiques de lecture et d’écriture, le Service Bibliothèque a reprogrammé, dès cette année, l’ensemble de ses animations au cœur de ses espaces de lecture.

À Jambes, les lecteurs pourront écouter en plein air un conteur, les 3 et 17 août prochains, lors de l’opération Lire au parc . Cette activité sera aussi déclinée à Saint-Servais, à l’emplacement de la carrière, sous la forme de promenades contées. La bibliothèque communale de Namur n’est pas en reste puisque ses usagers pourront également profiter de matinées gourmandes, le 27 juillet et 10 août, qui incluent des écoutes de textes littéraires avec petit-déjeuner. Privées d’animations durant deux ans en raison des mesures sanitaires, les neuf bibliothèques communales du réseau namurois peuvent enfin entamer un nouveau chapitre.