Tom Antoine, deux souliers d’or en deux ans

Un des prix les plus attendus de la soirée est bien évidemment le soulier d’or de la P1. Sans surprise, deux candidats se détachaient avec les champions cinaciens Tom Antoine et Jérôme Claude. Le prix a finalement été décerné au premier cité, qui l’avait déjà reçu deux ans auparavant avec Rochefort. "Cela devait tomber pour un de nous deux, déclare Tom Antoine. Je suis content de cette récompense, par rapport à la saison que nous avons fait avec Ciney. Personnellement, je trouve que j’ai bien rempli mon rôle dans l’équipe, en encadrant les plus jeunes. La saison prochaine, on va tenter de se sauver le plus vite. Mais Ciney est à sa place en national."