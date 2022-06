Namur : la célèbre passerelle de la rue du Collège vit ses derniers jours

D’ici quelques jours, elle aura définitivement disparu du paysage. Cette passerelle offre une liaison entre des bâtiments où œuvraient, jusqu’il y a peu, des agents de la Province et le Palais provincial. Avec le déménagement du personnel vers la Maison administrative à Salzinnes, elle a perdu sa raison d’être. " Depuis que les agents sont partis, maintenir ce lien ne se justifie plus. On ne l’emprunte pour ainsi plus depuis environ un an" , explique Antoine Brismé, historien et agent en charge du patrimoine à la Province de Namur.

La passerelle sera donc détruite. "Les travaux de démolition démarreront lundi. Ils devraient durer moins d’une semaine" , détaille notre interlocuteur.

Aux deux points d’ancrage de l’actuel édifice, il y aura désormais deux fenêtres, comme à l’origine, avant 1972.

Deux bâtiments mis en vente

Outre le déménagement du personnel, une autre raison a poussé l’institution provinciale à activer la démolition du couloir vitré: la décision prise par la Région de mettre en vente un bâtiment de la rue Saintraint dont elle est propriétaires. Cet immeuble est en connexion directe avec le bâtiment auquel vient se rattacher la passerelle. Un bien appartenant à la Province qui sera lui aussi vendu.

Les deux bâtisses seront mises en vente conjointement ou séparément selon les besoins du ou des candidat(s) acquéreur(s) potentiel(s). Chacun est estimé à 950000 €.