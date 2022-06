Namur: Biotopia, une expo à la croisée de la nature et de la technologie (photos et vidéo)

Jusqu’au 27 novembre, Biotopia – Cohabiter avec le vivant questionne le rapport de notre monde d’humains bardé de connaissances et de technologies avec le reste de la population vivante de la planète. Trois leçons majeures à retenir, selon la commissaire de l’exposition, Marie du Chastel: la technologie peut être une alliée du vivant et non son ennemi; le monde vivant est prédisposé à vivre en symbiose plus qu’en conflit; la nature a énormément à nous apprendre. L’exposition se découpe en trois sections. Voici en quelques mots ce qu’on peut y découvrir.

1. L’expo artistique Les artistes interrogent: l’Homme est-il vraiment le plus malin? Pas vraiment, à voir comment il maîtrise finalement peu son petit monde. Une spectaculaire sculpture lumineuse illustre comment les systèmes racinaires des arbres communiquent, échangent informations et nutriments; un tableau monumental prend vie grâce à la versatilité des pigments utilisés, sensibles à la lumière, aux taux d’humidité et de CO2; un microspécialisé capte les sons émis par une communauté bien organisée de vers occupés à dégrader un morceau de bois; une installation complexe enregistre et synthétise le parfum d’un arbre…

2. Le Playground Il est question ici de s’amuser, d’explorer et d’interagir, de façon ludique, avec les thématiques de l’exposition.D’un geste, on peut générer sur un écran géant un coucher de soleil, animer la pousse d’une forêt, doubler son ombre de celle d’un animal, faire danser une créature imaginaire dessinée sur papier. Pour les enfants, et les adultes qui le sont restés.

3. Le Lab C’est ici que l’innovation inspirée du vivant rejoint les intérêts de l’entreprise, au travers du biomimétisme ou des biomatériaux. Comme ce tabouret fabriqué en noyaux d’olives, ce cendrier fait de champignons capables de digérer les mégots, ces splendides assiettes inspirées de l’iridescence des insectes, cette bouillotte ultra-performante dont la structure copie celle d’un coquillage, cette lampe alimentée par l’énergie d’une colonie de micro-algues…

On conseille de faire appel aux médiateurs présents sur place voire de réserver une visite guidée afin de saisir au mieux les enjeux de cette expo, qui révélera alors seulement son plein potentiel. Les curieux en sortiront édifiés et ravis.

www.le-Pavillon.be