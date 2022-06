Namur: 30 ans à vendre des glaces et toujours pas refroidi

Alain Prégardien, quand vous regardez dans le rétroviseur de votre fidèle camionnette, que pensez-vous?

Qu’à 67 ans, je n’en ai plus pour trente ans (rires). Je pense qu’autant d’années de service, c’est rare pour un commerçant namurois. J’ai la chance d’avoir des clients qui commandent des glaces depuis le début. Il y a aussi beaucoup d’enfants de l’époque, aujourd’hui parents, qui viennent avec leurs bambins. C’est très agréable.

Votre métier est lié au plaisir, à l’émotion.

C’est certain. Tout le monde se rappelle du marchand de glace qui passait dans sa rue quand il était jeune. Un glacier suscite l’émotion, le plaisir pour les petits et les grands. Je pense par exemple à ces dames âgées qui attendent le glacier pour papoter. Ou encore aux chiens qui aboient pour prévenir leur maître et recevoir leur crème… Et ça sera toujours le cas dans 50 ans. Du moins je l’espère.

Glacier ambulant, c’est un job qui a encore de l’avenir?

Oui car la glace est appréciée de tous. Elle procurera du plaisir en tout temps. En revanche, ce métier n’est pas donné à tous. Il faut d’abord être courageux et flexible. Il faut se lever à 6h, produire ses glaces à l’atelier puis partir en tournée. Parfois jusqu’à très tard en soirée quand le temps s’y prête. Le glacier doit également être présentable, irréprochable au niveau de l’hygiène. Vous ne vendrez rien si votre comptoir est sale ou si votre tablier est couvert de taches.

Il y a toujours autant de clients?

Oui. Ce n’est pas un hasard s’il y a davantage de glaciers à Namur depuis dix ans. Il y a plus de concurrence mais il y a du travail pour tous. Pour ma part, pour prendre un exemple récent, il y avait une file de 25 mètres de long devant ma camionnette lors de Namur en Mai. C’était la folie. Les clients patientaient au moins 30 minutes. Pour certains, malheureusement, plusieurs goûts étaient en rupture de stock. Je peux vous dire qu’ils avaient… les boules.

Si vous étiez à la place du client, quel goût choisiriez-vous?

Vanille – pistache ou vanille – rhum raisin.

Et s’il n’y en avait qu’un?

Rhum raisin. C’est puissant, agréable. Sa fabrication est différente dans la mesure où le point de congélation de l’alcool est plus bas. Une idée de mon épouse qui a d’ailleurs créé toutes les recettes!

En trente ans, vous ne les avez pas modifiées, améliorées?

Non. Il ne faut surtout pas modifier les habitudes des clients. S’ils aiment, à quoi bon changer quelque chose? Par contre, nous ajoutons des goûts en respectant, toujours, la même qualité de fabrication. Nous proposons, aujourd’hui, 25 sortes différentes toujours faits "maison". Pour le sorbet par exemple, c’est 50% de fruits. Le reste, c’est de l’eau et du sucre. Ce n’est pas de la poudre (rires).

Si vous deviez retenir un bon et un mauvais souvenirde ces 30 années…

Pour le positif, je dirais que c’est le plaisir que dégage un cornet de glace. La relation avec les clients en général. Pour le négatif, je dirais le moment où je me suis installé place de l’Ange. J’ai été confronté à de la jalousie. Certains m’ont calomnié auprès des restaurants pour tuer mon commerce alors que j’avais tout fait dans les règles en demandant l’autorisation à la Ville.

Enfin, pour terminer, vous vous êtes fixé une date de finavec votre épouse?

Non, je n’y pense même pas. Beaucoup d’indépendants n’ont pas eu de chance après avoir cessé leur activité. Le travail maintient en forme. Par contre, je ne suis pas contre l’idée de former un jeune pour qu’il reprenne l’activité dans quelques années…