On le perçoit très vite également: l’Afsca n’est pas la grande amie de cette trentenaire du sud de la province.

L’agence a en effet dressé une série de griefs.On reproche ainsi à la jeune femme de ne pas avoir désinfecté son camion entre deux transports. "Oui, mais il était propre", corrige-t-elle immédiatement. "Pour la désinfection, on nous impose des produits dont certaines substances sont cancérigènes.Quand je nettoie mon camion, avec ça, j’ai les larmes aux yeux." Tellement ce nettoyant semble irritant.

Certaines bêtes transportées ne présentaient pas non plus les deux boucles d’oreille qui permettent son identification. "Mais chacun de ces animaux était entièrement traçable", riposte Sophie, n’attendant pas la fin du réquisitoire. "Elles portaient au moins une boucle et avec ça, on sait parfaitement l’identifier."

Le parquet évoque aussi un transbordement (transfert d’une bête d’un camion à l’autre) en bord de route, ce qui n’est pas réglementaire. "Mais c’est pour améliorer le bien-être de l’animal", souligne la prévenue. "On s’est donné rendez-vous à mi-chemin avec un autre transporteur et cela a permis d’éviter à la bête de passer trois heures supplémentaires dans le camion.Et puis, il y a le prix du carburant, l’impact sur l’environnement…"

«Je ne me permets pas de juger votre travail»

La transporteuse n’est jamais à court d’arguments et ils sont pour la plupart assez judicieux. "L’Afsca vient avec de nouvelles réglementations tous les ans.Et cela prend du temps et ça coûte aussi à chaque fois de l’argent pour se mettre aux normes .[…] On ne peut pas être toujours à 100% en ordre par rapport à ces nouvelles lois.Ce n’est pas possible."

Le plaidoyer est vivant et vibrant mais Stéphane Herbay, pour le parquet, rappelle aussi que les réglementations sont faites pour être respectées. Et sur ce point, on ne peut pas dire que le message est bien passé du côté de Sophie. "Elle a de très nombreux antécédents.Ils sont repris sur quatre pages", relève le représentant du ministère public qui requiert une amende chiffrée finalement à 4800 €, sans s’opposer toutefois à un sursis partiel.

"Moi, je ne me permets pas de juger votre travail.Alors, pourquoi se permet-on de juger le mien sans vraiment le connaître?", questionne encore la transporteuse. Ce sera pourtant le travail confié au juge Thomas Henrion dont le prononcé est fixé le 12septembre.