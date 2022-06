Procès d’assises de Bernard Marchal à Namur: le coup d’envoi a été lancé

Le président de la cour, Olivier Warnon, a dès l’entame du procès procédé au remplacement du onzième juré absent pour maladie par un juré suppléant. Le jury reste néanmoins composé de 7 femmes et de 5 hommes. Une fois ce problème réglé, l’avocat général Serge Mottiaux a lu les 29 pages de l’acte d’accusation. "C’est un peu le résumé des faits" , a expliqué le président au jury.

«Un contexte familial à prendre en compte»

MeFery, qui représente l’accusé avec MeMaudoux, a ensuite pris la parole. La défense n’a pas rédigé d’acte de défense mais a tenu à dire quelques mots. L’avocate a rappelé que le document de l’avocat général était seulement la vision de l’accusation. "C’est un document obligatoire mais nous ne partageons pas ce qui a été dit , a-t-elle lancé aux jurés. Nous réservons notre argumentation pour la suite et on vous laisse l’opportunité de vous faire votre propre opinion."

MeFery a prévenu les jurés qu’ils devraient juger un homme qui a commis un acte impardonnable et qu’ils assisteront à la "mise à nu complète de cet homme, avec ses qualités et ses travers" , dont celui de l’alcool. Elle a précisé que l’accusé assume la matérialité de son acte. "L’alcool n’excuse rien mais il y a tout un contexte que vous allez devoir apprécier , a-t-elle dit. M.Marchal doit être jugé pour ce qu’il a fait mais il faut tenir compte de ce contexte familial, il est inévitable."

Au total, six parties civiles se sont constituées: deux sœurs et la mère des frères Marchal, dont l’un est donc accusé et l’autre victime. La compagne et la fille de Jean-Luc Marchal, ainsi que le compagnon de cette dernière, se sont aussi constitués parties civiles.

Le président de la cour a ensuite procédé à l’interrogatoire de l’accusé qui, rappelons-le, comparait libre car il est actuellement sous bracelet électronique.