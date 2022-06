Celui-ci s’est alors dirigé vers elle avant de l’agresser. Il lui a d’abord saisi les mains. Comme elle se débattait, il l’a tirée par les cheveux avant de la plaquer au sol et de se coucher sur elle. La victime a cru à une agression sexuelle. Elle a mordu son agresseur et a crié pour se dégager. Traumatisée par les faits, elle a entamé un suivi psychologique.

Le substitut Seminara qualifie les faits de détestables, tant ils renforcent le sentiment d’insécurité dans le centre-ville. Le prévenu, déjà condamné pour vol avec violence et coups et blessures à une peine d’un an avec sursis, a été interpellé plus tard dans la journée, alors qu’il consommait de la drogue. Trois ans de prison sont requis à son encontre pour cette tentative de vol avec violence.

Le conseil du prévenu plaide une peine assortie d’un sursis probatoire pour son client. " Il avait un travail, une famille, la santé et a tout perdu à cause de la cocaïne. Un centre est prêt à l’accueillir s’il bénéficie d’une condamnation assortie d’un sursis. Durant ses 3 mois en prison, il a repris contact avec sa famille. Il veut indemniser sa victime. "

Jugement le 30 juin.