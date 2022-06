Saint-Servais trop fautif, Planois trop déforcé

Biévène 13 – Planois 4

Privé de Close, Haubruge et Vigliucci, Planois n’a pu rivaliser avec les "Bilingues". Après avoir concédé les deux premiers jeux, Planois s’accrochait sur les livrées de Perveux qui, à 40-40, poussait le foncier à la faute. À 3-1, Gravar descendait en devanture, Perveux prenait le petit milieu et Geens le grand. "Nous avons à nouveau galvaudé des jeux de 30-40 ou 15-40", déplore Alexis Perveux. Biévène en profitait pour filer au repos. Les Biesmois faisaient illusion à la reprise, revenant à 8-3. Perveux, sur le tamis, redressait un jeu de 40-0 pour empocher un quatrième jeu.

Saint-Servais 13 – Sirault 8

Les Namurois, qui devaient composer sans Porson, s’envolaient à 3-0. "Hélas, on est retombé dans nos travers, avec de nombreuses livrées fautives et des rechas hors cadre, déplore le président Victory Lelièvre. Sirault aligna les jeux pour filer à 3-7 au repos." À la reprise, Piron recula au fond, tandis que Merveille descendit au grand milieu. "Gaëtan a sorti le grand jeu au rechas et sur le tamis, Lawarée, Everaerts et Namur ont davantage respecté les lignes." St-Servais renversa la vapeur et ne concéda plus qu’un jeu.

Planois 7 – Kastel 13

Les Biesmois sont toujours privés de Close et de Haubruge, qui, victime d’une déchirure du mollet, sera indisponible 6 à 8 semaines. Claude Roels doit dès lors s’aligner, suite aussi à l’absence de Vigliucci. Les Namurois démarrent avec Van Nufflen au fond, Geens au grand et Perveux au petit. "On n’a pas vraiment répondu à la frappe, raconte Alexis Perveux. Gravar a donc repris le grand et Geens est descendu en devanture." Planois revient à 4-5, puis Kastel s’isole à 4-9. Les visités accrochent le point à 5-11, sur les livrées de Geens. "On a bien frappé aussi, pour gagner les chasses. En attendant le retour des blessés, on se débrouille. On reste soudé et on garde le moral."