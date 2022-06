Namur: visite en famille au cœur du mystère de la Villa Golenvaux (photos & vidéos)

Les souvenirs affluent, d’autant plus que parmi les invités du jour, une dizaine sont des descendants, d’enfants à arrière-arrière-petits-enfants, du bourgmestre Fernand Golenvaux, l’emblématique propriétaire qui lui donna sa superbe, ancrée dans le schiste et dominée par le rempart.

" Pendant la guerre, Jules, mon papa, avait creusé la pierre pour y cacher toute notre argenterie .", détaille Marie-Paule, 86 ans et petite-fille du bourgmestre. Elle escaladerait bien la paroi pour voir s’il subsiste quelques reliques de ses cabanes d’antan. " Dedans, nous cuisions les prunes que nous venions de cueillir. " La belle vie, insouciante.

Voir sans être vu

Si cette maison a souffert du poids des âges, de l’eau qui s’est infiltrée et a pourri toiture et planchers, elle fait partie intégrante du décor des hauteurs namuroises. Pour peu qu’on prenne du recul, depuis l’autre rive de la Meuse par exemple. En effet, cette bâtisse sur trois étages, profitant d’un panorama incroyable sur la vie du fleuve, est quasiment invisible depuis la route Merveilleuse, si ce n’est en se penchant sur le muret jouxtant la tour Joyeuse. Inapparente aussi depuis la rue Notre-Dame, où un portail qui ne paie pas de mine s’ouvre sur la nonantaine de marches à gravir pour accéder à ce secret.

Une porte ramenée d’un refuge de l’abbaye de Waulsort, des faux colombages à l’arrière, La Feuillée est riche d’hybridations. ©EdA

Propriété privée, objet de fantasmes et de légendes. " On m’a toujours dit que j’y étais née en 1936 , témoigne Marie-Paule. Mais, non, elle a été rachetée quelques mois après ma naissance. " Un autre enchaîne: " il paraît que lors du bombardement d’un pont par les Allemands, une pierre a été propulsée, a traversé le toit et a fini au pied du lit de mon papa! "

Un petit miracle

Pour quelques dates convoitées (complètes depuis belle lurette), le Comité Animation Citadelle a eu l’opportunité d’avoir les clés de la demeure qui, vidée et décapée à présent, retrouvera son lustre d’antan après plusieurs mois de travaux. " Avec un petit miracle , explique Florence Pierre, responsable pédagogique et scientifique du comité et guide du jour. Parmi tout ce qui a dû être jeté, une boîte a été retrouvée, contenant toutes les archives notariales, intactes. " Une mine d’informations, transmise de main en main au fil des siècles et qui profitera aux Namurois: les documents numérisés seront accessibles dans les bibliothèques.

" En réalité , continue Florence, l’emplacement de la Villa était un terrain de maraîchage à la fin du XVIIe siècle. " On y accédait par les escaliers de la rue Notre-Dame. C’est dans la première moitié du XIXesiècle qu’une habitation fut construite puis rasée pour laisser sa place à la villa sur deux étages, rachetée en 1897 par l’échevin des travaux publics, Joseph Golenvaux. " Une maison d’agrément puisqu’il possédait sa principale en ville. "

En rachetant les terrains (et parfois les constructions dessus) voisins et en faisant percer la muraille, l’homme politique connectera sa villa à la future Merveilleuse avant de la louer à l’institut hydroélectrique et électrothérapique La Feuillée (un nom conféré par l’écran de verdure qui l’encadre et qui est resté), de 1911 à 1914, avant l’arrivée d’établissements du même genre jusqu’en 1924. C’est à cette époque que le bâtiment est doté d’une annexe, d’un troisième étage, d’un toit français, d’oriels (fenêtres en encorbellement) et de sa terrasse couverte, grand angle. La majorité de ces aménagements qui donneront au logis l’apparence qu’on lui connaît est réalisée sous la supervision de Georges Hobé (lire ci-dessous).

En 1938, Fernand Golenvaux revend son bien à l’aliéniste réputé Paul Masoin, qui y installe sa clinique psychiatrique. En 1938, un certain Jules… Golenvaux rachète l’habitation et l’histoire familiale peut continuer jusqu’en 1975, quand la Feuillée est cédée à de nouveaux propriétaires.