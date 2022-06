L’oreiller et le travail sont adaptés

En étudiants bien appliqués, les deux jeunes Namurois ont d’abord identifié un marché porteur. "Mon papa est ostéopathe, signale Vincent LeGal. Et il constate parmi ses patients des problèmes de plus en plus aigus de cervicales, des maux de dos récurrents… Tout cela vient souvent de la mauvaise position que l’on adopte durant son sommeil." Et pour corriger un mauvais alignement entre la colonne cervicale et la vertébrale, un oreiller ergonomique, celui qui s’adapte parfaitement à votre corps, est une solution efficace.

"Notre originalité, c’est de garnir l’oreiller au millet", développe Aissa Beksultanova qui a, avec Vincent Le Gal, lancé la société Millet Pillow (oreiller en millet).

La cosse de cette céréale forme une petite bille (1,5 millimètre). "C’est moelleux et cela s’adaptera parfaitement à la morphologie de votre nuque, dans les différentes positions de votre sommeil.En plus, ces petites billes ne font pas de bruit quand on les remue.Cela ne va pas vous réveiller", continue la jeune entrepreneuse.Le millet présente aussi d’autres avantages. "Même avec le temps, il ne dégage pas d’odeur", épingle Assia. "À l’inverse d’un oreiller en plumes, il y a une bonne ventilation dans celui en millet.Cela évite l’humidité et surtout les acariens", poursuit Vincent.

Pour la céréale de garnissage comme pour la taie en coton, le tandem a opté pour du 100% bio.

"Dans les coussins les plus vendus, on trouve énormément de plastiques et de produits synthétiques.Ce n’est pas ça qu’on voulait développer", insiste la Namuroise. Même option pour le sac d’emballage. "On a préféré ça au carton.Et avec le petit nœud, c’est une idée qui nous a été soufflée par Yvonne, une dame de 80ans toujours très créative." La fabrication est confiée à Entranam (lire par ailleurs), l’entreprise de travail adapté implantée à Fernelmont. "On voulait garder l’ancrage local, avec l’assurance que les conditions soient bonnes pour les travailleurs." Toutes les cases sont donc cochées.Et aujourd’hui Millet Pillow peut donc voir l’avenir avec une belle sérénité.Idéal pour conserver un bon sommeil.