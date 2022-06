Entranam, de fil en aiguille

Entranam est une institution dans le monde des entreprises de travail adapté. En 1966, année de sa création, la société permettait à dix personnes porteuses d’un handicap de s’intégrer dans le monde du travail. Aujourd’hui, ils sont 250, principalement actifs dans les grands ateliers du zoning de Fernelmont. « Dans les secteurs mécaniques, de la menuiserie ou du montage, on est bien implanté. Certains clients sont fidèles depuis plus de vingt ans », situe Fabrice Boucherie, responsable marketing de l’entreprise à finalité sociale. Pour Millet Pillow, Entranam réalise un travail de couture pour la taie et de garnissage pour le coussin. « Ce secteur couture a réellement repris vigueur durant la période Covid, continue Fabrice Boucherie. Nous avons ainsi été sollicités pour la confection de masques. On en a finalement sorti 70 000 ! Cette collaboration avec une jeune entreprise motive également Entranam. « Elle nous permet de rester dans le mouvement, collaborer pour de nouvelles idées, des manières différentes de produire. Pour nous aussi, c’est important. » S.Hq.