Namur

Coach: Dominique Colin; adjoint: Jacky Meessen.

Arrivées: Valérie El Houssine (Kalmthout), Zoé Lo Guasto (Gembloux), Noélie Denis (Jemeppe), Noémie Belot (Namur B), Anaëlle Raucci (reprise après maternité), Inès Cambier et Laure Wayembercg (équipes A+B).

Départs: Kathleen Gilain (Nivelles), Mélina Matthijs (Jemeppe), Érine Mazuin (Namur B), Justine Lebrun (?), Sarah Brasselle (partie en cours de saison).

Gembloux

Coach: Janina Fedotova, adjoint: Damien Bouvier.

Arrivées: Madeline et Margaux Piraprez (Riemst), Sarah Douxfils (Romedenne), Lou Doneux (Namur B), Tiffany Pâques (reprise après maternité), Léna Puissant (équipes A+B), Lalou Gosset (Tchalou). Deux étrangères devraient compléter le noyau.

Départs: Céline Pierart, Nathalie Morelle et Margot Grégoire (arrêts), Gwenaëlle Smets (Louvain), Margot Bodart (Lesse & Lhomme), Gaëlle Declercq et Éliane Quoirin (Basècles), Alix Delhez (Ohey), Zoé Lo Guasto (Namur), Marie Laduron (Limal), Nastasia Caullet et Sandrine Romainville (Rixensart).

N3 dames

Ciney

Coach: René Malengreaux; scouting: Mélissa Rondiat.

Arrivées: Eryn Mathieu (Romedenne), Nora Galoy (Marche), Pauline Dormal (Profondeville), Lucie Hatert (Houffalize), Gaëlle Riga (Tihange), Léa Mathias (Dinant), Florine Daiwaille (reprise après maternité), Laure Decuber, Pétula Cliche, Elynn Radelet, Adèle Collinge et Saskia Minet (Ciney B).

Départs: Coline Rondiat, Juliette Belot, Fanny Giltay, Sophie Minet et Eugénie Talmasse (arrêts).

N3 messieurs

Namur

Coach: Jean-François Didembourg.

Arrivées: Clément Evrard, Louis Hote et Hugo Rulmont (Namur B), Jonathan Colin (Walhain), Colin Rulmont (reprise).

Départs: Antoine Chauviaux (Nalinnes), William Lambert (Beauraing), Nicolas Boussifet (Namur B).

Floreffe

Coach: Nicolas Piraux.

Arrivées: Jonas Bureau (Gembloux), Adrien Poncelet (Walhain A), Florent Rousseau (Jemeppe), Alexis Garbar (Floreffe B), Arnaud Heine, Maxime Art et Jérôme Dambrain (Marchin).

Départs: François Marchal (Walhain), Marvin Nicolas (Anhée), Martin Michaux (Guibertin), Vincent Bodson (Floreffe B).