Les Molons en tenue de gala et les mains dans le cambouis

On peut imaginer qu’avec les crises qui se succèdent (pandémie, inflation, tensions énergétiques…), leur solidarité est plus vitale que jamais.

"Notre aide est toujours matérielle", rappelle Dominique Liégeois, le président de la Royale Moncrabeau.Les Molons ne signent en effet jamais de chèque en blanc. "On a toujours un contact, une rencontre avec les bénéficiaires", poursuit Arthur Gourdin.Ce Molon en charge des œuvres sociales est aussi celui qui va au contact. "Je découvre parfois des situations inimaginables, glisse-t-il. Je suis quelqu’un de sensible et il n’est pas rare que j’en ressorte la larme à l’œil." Mais l’homme, comme ses amis de la Moncrabeau, ne veut pas faire dans le larmoyant. "Récemment, on a aidé un monsieur qui ne pouvait plus se payer de nouvelles lunettes.Les siennes avaient quatorze ans, elles étaient toutes rayées.J’ai été avec lui chez l’opticien.Il a reçu une paire pour voir de près, une autre pour voir de loin.Et quand il a enfilé celles-là, il a eu la banane.Cela lui redonnait un peu de confort élémentaire.Ce sourire, c’est notre récompense." Arthur Gourdin souligne au passage le rôle discret et déterminant de nombreux commerçants namurois qui soutiennent l’action des Molons.

La transparence de la chirlike

"Avec la pandémie, on a eu très peur pour notre caisse sociale, confie Dominique Liégeois. Plus de sorties, de concerts et donc plus aucune possibilité de faire tourner la chirlike pour la caisse sociale. Mais on a pu compter sur le soutien d’autres groupes comme les Échasseurs ou les Masuis qui ont organisé des soupers, aussi pour notre caisse sociale. On a pu maintenir notre niveau habituel de rentrées, cela se situe aux alentours des 20000 €." Dans un premier temps, une présence plus grande sur les réseaux sociaux et le web a aussi permis d’alimenter la chirlike, en version électronique. "Mais de ce côté, ça s’essouffle un peu.Rien de tel que la présence physique", constatent les Molons.

D’autant plus que la chirlike fonctionne avec une transparence unique. "Chaque pièce ou billet qui y est déposé ou versé sur le compte servira intégralement aux plus démunis en faisant un plein de mazout, remplissant les frigos, réglant une facture d’hôpital, achetant un cartable…", insiste Arthur Gourdin. "À côté de notre caisse sociale, il y a aussi celle de la société alimentée par nos prestations à l’extérieur ou le bar.Et cela, ça permet de payer les costumes et les entretenir, payer les frais pour notre local…Il faut faire vivre aussi notre société parce que sans elle, sans prestation et sans visibilité, pas de caisse sociale non plus", rappelle Dominique Liégeois.

Et celle-ci sera plus utile que jamais. "Parmi les personnes que l’on aide, on rencontre aussi souvent des gens qui ont eu une vie très normale et classe moyenne et qui, après un accident, une maladie, ont basculé, commentent les Molons. Et tout cela peut aller très vite. Nous, on est là pour aider les personnes et les familles à garder la tête hors de l’eau."

Infos sur les Molons ou sur les dons sur www.royalemoncrabeau.be