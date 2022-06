Arbitrage: Théophile Diskeuve promu dans le foot pro

Sélectionné en juin dernier pour intégrer le groupe des arbitres candidats à la montée, Théophile a mis tous les atouts de son côté. " Nous étions seize, dont cinq Wallons , détaille-t-il. Mi-juillet, on a d’abord passé des tests physiques et théoriques ainsi qu’une interview avec le boss de l’arbitrage pour le football belge, Bertrand Layec. Une première sélection s’est opérée pour nous retrouver à onze ."

Examiné à quatre reprises lors de rencontres de Nationale 1, Théo a franchi une nouvelle étape en janvier. " La sélection s’est rétrécie et nous n’étions plus que six. À partir de là, Bertrand est venu nous voir chacun une fois. Moi, c’était lors de Rupel Boom – Liège ." Un match décisif pour le Salzinnois, promu, comme quatre autres collègues (2 francophones) sur base de cette dernière prestation. Une promotion qui ne doit rien au hasard: " Depuis que je suis candidat à la montée, j’ai suivi le même programme que les arbitres pros , explique encore Théophile. C’était assez intensif, avec beaucoup de travail. Mentalement comme physiquement, cela m’a demandé pas mal d’énergie. Mais les sacrifices valaient la peine. Cela fait onze ans que je me bats pour grimper dans la pyramide du football amateur. Ici, c’est l’aboutissement ".

De nouvelles études menées de front

Son master d’ingénieur de gestion en poche, Théo a pourtant repris des études, il y a deux ans. " Je voulais changer d’orientation et je suis en éducation physique à Malonne, en deuxième année , détaille-t-il. Cela demande de l’organisation. Mais on verra la saison prochaine si je peux demander quelques ajustements dans mes horaires ." Une saison qui débutera vite, avec les tests physiques, le 11 juillet, puis les premiers matches amicaux. " J’ai hâte ", conclut Théo, qui commencera par la D1B avant, qui sait, de vite rejoindre les terrains de Pro League. Ce sera après les examens et en forme olympique, d’autant que le frangin Hippo, après avoir arrêté d’arbitrer en février, est désormais le nouveau préparateur physique des arbitres namurois.