Thiry, retour marquant à Belgrade

Sacré "Coco". Un an après avoir quitté les parquets, Jean-Baptiste Thiry a décidé de rechausser les baskets. Une opportunité que Didier Thémans ne pouvait pas laisser passer. Dans la raquette, avec l’ex-pivot loyersois aux côtés de Thomas Depouhon, Belgrade est paré. Le coach belgradois a aussi attiré le jeune Klasy Duchêne, en provenance du centre AWBB. Le prometteur joueur de 17 ans, 1m94 sous la toise, découvrira la D3. " On devait remplacer Alex et Audric. Même si ce ne sont pas les mêmes profils, avec Coco et Klasy, nous sommes parés , se réjouit Didier. On connaît les qualités de JB et son expérience sera précieuse. Quant à Klasy, c’est un profil 3 ou 4 très moderne, qui sait tout faire. Il faudra être patient avec lui et lui laisser le temps de s’acclimater à la D3. Mais bien entouré, avec la mentalité qui est la sienne, il pourrait vite surprendre tout le monde ." Le joueur originaire de Silenrieux continuera à s’entraîner en semaine au centre AWBB. Didier Thémans intégrera également deux joueurs issus de l’équipe B: Jérémy Mertens et Lucas Quairia. " Ils auront le même statut que Mehdi et Constant cette saison, c’est-à-dire qu’ils s’entraîneront avec nous et seront chaque fois dans les douze le week-end en D3, tout en continuant en R2 ".