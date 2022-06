Province de Namur: de nouvelles balades gourmandes à vélo

Dans le Condroz

Eileen remet le couvert avec trois balades, qui se tiendront cet été. La première aura lieu le dimanche 26 juin, avec un trajet inédit à travers le Condroz et la Famenne. "L’année dernière, j’avais été sollicitée par l’une des participantes, qui faisait partie du Groupe d’action locale (GAL) Condroz-Famenne , explique l’organisatrice. Cette année, ce groupe accueille le festival Nourrir le cœur du Condroz, du 16 au 26 juin. Avec l’équipe du GAL, nous avons sélectionné plusieurs adresses pour créer une nouvelle balade cycliste." Sur le trajet: le Domaine de Béronsart, la Ferme du Sacré-Cœur, la Ferme de Corioule, la brasserie HEPTA et les Saveurs d’Anso.

Retour en Hesbaye

Le dimanche 17 juillet, la deuxième balade couvrira les communes d’Éghezée et de La Bruyère, sur un itinéraire comparable à celui de l’année dernière. Seul changement: le passage par la Ferme de Beauffaux sera remplacé par un arrêt au potager du Radis de Saint-Denis. Les cyclistes pourront notamment y déguster des bières de la brasserie de Lonsees. Autres points d’arrêt: le Domaine du Ry d’Argent, la Ferme de Thirion, la Ferme Dupigny et la Ferme de Warichet.

Et la Vallée du Samson

Le dimanche 28 août, la route de la Vallée du Samson clôturera la saison estivale des balades à vélo. Là aussi, Eileen reprendra le même parcours que celui d’août 2021, à quelques exceptions près. "Nous n’irons plus aux jardins de Mycorhizes. À la place, nous testerons le maraîchage bio des Compagnons du Samson. Pour l’arrêt sucré, la Pause Givrée n’était disponible et sera donc remplacée par les Saveurs d’Anso." Le tiers-lieu Chez Bibi, la Fromagerie du Samson, la boucherie Geo’frais et la brasserie HEPTA seront également sur le parcours.

Ces trois trajets de 30 km seront accessibles à tous, mais seront limités à 600 participants au total (soit 200 par date). Il est possible de s’inscrire via un lien web, disponible sur l’événement Facebook "Les balades à vélo par Namur Food". Pour une balade, comptez 45€.L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.