Namur : un festival musical au rythme de l'Afrique, du 3 au 5 juin

Pour que la magie des rencontres opère, les organisateurs n’ont pas lésiné sur la diversité et sur la qualité des hôtes de l’événement. À commencer par Ishango , l’oratorio, le vendredi, 20h, au Namur Concert Hall. Créé dans les années 2000 sur base des compositions de Daniel Schell, de chants traditionnels, de textes de grands poètes africains et de compositions contemporaines, le spectacle revient sous la direction de Dirk Brossé. Une entrée en la matière suivie, au Delta, par MoonShakerZ, un duo de DJ.

Le programme offre de jolies découvertes au Namur Concert Hall, le samedi 4 juin, dès 14h, avec Muriel Maria et son groupe, prêts pour le meilleur des standards de jazz et de la soul. Dans la foulée, une autre pépite: Souad Asla, la diva du Sahara. Un spectacle envoûtant mêlant musique danse et percussions, mis sur pied en partenariat avec Les Amitiés Belgo-Algériennes.

Du Sahara à Brazzaville

Des portes du désert à la République démocratique du Congo, il n’y a que quelques heures. Ce samedi, même endroit, à 21h, Ray Lema "fera chanter l’âme des deux Congo: la RDC et le Congo Brazzaville " dans son spectacle Nzimbu , salué entre autres par Les Inrocks. Des documentaires dont The Rumba Kings (au Delta, le 5 juin, 11h), une carte blanche à Dizzy Mandejku (le 5 juin, à 15h30) à combiner avec un Super Rumba, sont aussi prévus.

À noter: des ateliers gratuits, le dimanche 5 juin au Grand Manège. L’un est dédié aux percussions, l’autre au chant bien-être. Sans oublier l’organisation du salon de l’entrepreneuriat féminin (le festival Biso Basi) qui se tient au sein du festival dans les deux lieux, durant les trois jours.

On l’aura compris. Na! Frica ouvre grand ses portes à la diversité et aux échanges positifs Nord/Sud, quel que soit l’âge. La preuve le vendredi 3 juin à 17h15 au Concert Hall avec Mama Africa, le spectacle d’ouverture du festival assuré par les enfants des l’écoles de devoir du Centre d’action laïque et Coquelicots ainsi que les petits élèves de Liernu. Le tout sous la direction de Sylvie Nawasadio de Zap Mama. L’occasion ou jamais d’embarquer.

nanamur.be www.nafrica.art