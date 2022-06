Namur: l’argent de l’entreprise misé au casino

Mais les deux gaillards ne sont visiblement pas trop à l’aise avec toutes les règles sociales et économiques du pays. "Ils ont la culture du cash", décrit la défense. "Si pas payer camion, camion pas livrer", résume le premier prévenu. Le duo assure que la grande majorité des achats aux fournisseurs se faisaient ainsi en argent liquide.

Mais quand une des sociétés fait faillite, en 2017, le curateur relève une série d’opérations plus que douteuses. Les frères n’hésitent pas à puiser assez largement dans les fonds de l’entreprise, visiblement pour leurs besoins et plaisirs personnels.

Le plus âgé des deux a été complètement accro aux jeux de hasard.

Des sommes très importantes (on parle en dizaines et même en centaines de milliers d’euros) ont ainsi été jouées au casino.

On cite notamment celui de Namur mais aussi les tables de jeu de Valkenburg. "C’est assez révélateur de ce dossier", s’insurge MeJean-Frédéric Eerdekens, avocat du puiné. "Il y a beaucoup d’approximations, des coquilles dans les chiffres.On cite Valkenburg et on sous-entend directement le casino.Or, il y a aussi des retraits à Thuin.C’est vrai que Thuin est mondialement connue pour ses tables de jeu", ironise l’avocat.

Une condition: apprendre le français

Mais quand l’accusation fait les comptes et décomptes des sommes qui auraient pu être utilisées et détournées au préjudice de la société, cela donne aussi le tournis.On dépasse ainsi le million d’euros.Pas rien.

Pour l’avocat du frère cadet, l’addiction au jeu a joué un rôle important dans cette déglingue.

"Cela a ruiné sa vie.Sa femme est même décédée de maladie suite à cela", souligne le conseil de la défense. Les frérots auraient aussi fait confiance à des comptables à la réputation sulfureuse.Et l’un d’eux est parti six mois avant la faillite.

Sophie Debelle, pour le procureur du roi, requiert des peines de travail (150et 200 heures) mais aussi des amendes (1600 et 4000 €) à l’encontre des deux frères.

Du côté de la défense, on sollicite des mesures de clémence, en tout cas, le sursis le plus large possible.

La juge Manuela Cadelli évoque la possibilité d’un sursis probatoire.

Et parmi les conditions, le magistrat fait comprendre que ce serait peut-être une bonne idée d’imposer des cours pour une bonne maîtrise du français.

S’ils sont plus familiers avec les lettres, seront-ils plus à l’aise avec les chiffres?