La stabilité pour les cinq équipes namuroises

Du côté de Beez, qui a fini la saison dans le ventre mou du classement, l’objectif était aussi de garder la même ossature que cette année. Les deux arrivées (Gailly et Musey) ont remédié aux deux départs (Otte et Baerts). De quoi garder une stabilité au sein du noyau.

La continuité pour Gembloux, Natoye perd en expérience

Auteur d’une grande saison pour sa première en R2, Gembloux n’a pas senti d’obligation de chambouler son effectif. "Le comité et moi-même souhaitons renouveler notre confiance à ce groupe qui a fait ses preuves en régionale, confie le coach, Marc Mesureur, qui sera privé de Seki-Kandi en début de saison. Notre plus gros transfert, c’est la progression. Néanmoins, si la possibilité de recruter un poste 5 s’offre à nous, on ne serait pas contre. Sinon, on continuera à donner la chance aux jeunes du club. Le plus dur reste à venir car notre statut a changé désormais. Nous serons attendus."

Suite aux arrêts de Degée et de Van Landschoot, Natoye, qui garde malgré tout son ossature, devra s’adapter la saison prochaine. "Pour compenser ces arrêts, la manière de travailler ensemble sera déterminante, précise le coach, Laurent Costantiello. Je suis persuadé qu’on est capable de faire mieux mais cela ne dépendra que de nous. En revanche, l’arrivée d’Héraly est importante car nous avions besoin d’un deuxième meneur du même type que Targez. Beuken, par exemple, pourra jouer à sa place."

Promu, Belgrade ne transférera aucun joueur extérieur. " Nous avons suffisamment de jeunes du club qui peuvent intégrer cette équipe , souligne Didier Thémans, le successeur de Stéphane Plumier au coaching. On travaillera en étroite collaboration avec la D3 ." Seul un départ à signaler, celui de David Malu, pour Liège.