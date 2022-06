Théâtre de Namur: une nouvelle ère, vers de nouveaux publics

Pas de révolution, mais de notables évolutions dans la tonalité de la programmation, dans le rapport au public et dans la nature des relations entre les deux sites chapeautés par l’institution: le Centre culturel (on ne dit plus les Abattoirs de Bomel) et le Théâtre.

Ici, on décloisonne, pour une circulation plus naturelle entre les deux implantations. "On veut donner la même valeur à ce qui se passe dans les deux lieux , dit Virginie Demilier, créer un trait d’union entre les deux sites et leurs publics.On invite par exemple à aller voir au Centre cultuel l’exposition d’une scénographe impliquée dans un spectacle donné au Théâtre, ou à le prolonger à Bomel avec un atelier d’artiste." Les propositions des deux implantations sont d’ailleurs présentées dans la même brochure de saison, dans l’ordre chronologique, avec un code couleur pour unique distinction.

Derrière les petites portes

La saison se déploie sous le slogan "D’autres mondes vous attendent". Virginie Demilier détaille, citant l’écrivain Nicolas Bouvier: "C’est le propre des longs voyages que d’en ramener tout autre chose que ce qu’on y est allé chercher. C’est l’idée qui traverse la saison: l’invitation à la découverte de choses nouvelles, d’expériences inédites." L’idée aussi d’accrocher de nouveaux publics au travers d’un écosystème décontracté composé de spectacles, de débats, d’ateliers et de moments festifs. "Cette ouverture, c’est ce qui nous définit, insiste Virginie Demilier. Nous poussons de nombreuses petites portes afin de voir quels spectateurs pourraient être séduits, derrière. Le Théâtre de Namur est un lieu public.Il ne doit pas trop en imposer, si ce n’est pas la qualité de ce qu’il offre."

Le Studio café-théâtre

La petite salle du Studio sera ainsi rémanagée dans l’esprit café-théâtre, avec banquettes, petites tables et possibilité de boire un verre. Dans la grande salle, plusieurs spectacles accueilleront le public à même le plateau, pour un rapport plus intime avec les artistes. "On fait souvent tomber le quatrième mur" , dit la directrice; ce mur symbolique qui sépare acteurs et spectateurs dans les représentations plus frontales.

Virginie Demilier reconnaît suivre une veine souvent plus sociale, plus engagée, dans ses choix de programmation, sans rien céder à l’exigence de haute qualité formelle des propositions. L’urgence climatique, l’équité sociale, la place des femmes, des personnes handicapées ou des étrangers sont questionnés dans des spectacles irrigués par la rencontre des disciplines artistiques.

Pas question toutefois de désarçonner le public historiquement fidèle au Théâtre de Namur. "Nous ne voulons certainement pas qu’ils perdent leurs marques" , dit la directrice artistique. Si l’affiche 22-23 convoque de nouvelles voix, de nouvelles audaces, de nouvelles formes (un podcast live, un spectacle à manger), elle s’appuie aussi sur de grands noms de la scène et des arts (Michalik. Murgia, Proust, Strindberg). Ayons hâte.