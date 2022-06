Namur - Le photographe Pierre Dandoy immortalisé dans une fresque monumentale (vidéo)

C’est l’une d’elle, justement, qui a été choisie pour illustrer cette fresque géante qui orne désormais le pignon d’une maison de la rue Henri Lemaître.

Namur – Inauguration de la fresque en hommage à Pierre Dandoy. ©© Jacques Duchateau

Pochoir

L’artiste Samuel Idmtal a choisi cette photo avec la famille parmi les milliers de négatifs de Pierre. "Je suis tombé sur cette photo, elle m’a appelé directement. J’ai décidé d’y intégrer la photo de Pierre, pour créer une mise en abîme."

Sur le grand pignon de cette rue Salzinnoise, pas très loin de là où Pierre Dandoy a terminé sa vie, la fresque s’étend harmonieusement. D’abord dans une palette de bleus puis elle se fond dans le noir et blanc de la photo originale.

La photo originale de Pierre Dandoy qui a inspiré l’artiste. ©© Pierre Dandoy

L‘artiste a travaillé au pochoir. Pendant plusieurs semaines, aidé d’une assistante, il découpait ses pochoirs dans son atelier bruxellois, avant de venir les appliquer sur le mur pour peindre, du haut de son élévateur.

"La principale difficulté pour moi, c’était de respecter scrupuleusement l’émotion de la photo de Pierre Dandoy."

Namur – Inauguration de la fresque en hommage à Pierre Dandoy. ©© Jacques Duchateau

Deux gamins, la Sambre

"Au début où nous avons découvert cette photo, raconte Sophie, la fille de Pierre, nous avons cru qu’il s’agissait de ma sœur et mon grand frère, se promenant sur le quai de Sambre. Mais plus loin, dans les négatifs, il y avait d’autres photos des enfants, de face."

La famille aurait bien aimé retrouver ces deux enfants photographiés là probablement au début des années 60, alors que Pierre Dandoy habitait rue des Brasseurs. Peut-être se manifesteront-ils à l’occasion de l’écho médiatique fait autour de l’œuvre.

L’artiste Samuel Idmtal et une des filles de Pierre Dandoy, Sophie, très heureux de l’œuvre accomplie. ©© Jacques Duchateau

Une vingtaine de fresques dans la ville

À l’instar de Bruxelles et son parcours de fresques BD, Namur peut s’enorgueillir désormais d’un véritable parcours des fresques monumentales qui enrichissent la ville. On en compte une bonne vingtaine, du jardin de Mayeur jusqu’en périphérie. Il y va d’une volonté de la Ville de rendre l’art accessible au plus grand nombre. Autant des artistes belges qu’internationaux ont été appelés à exprimer leur talent sur de mornes murs de la capitale wallonne.

Après cette œuvre de Samuel Idmtal à Salzinne, ce sera bientôt au tour de Démosthène Stellas de poursuivre cette immense fresque sur le pignon de la villa Balat, au pied de l’Enjambée, côté Jambes.

Depuis 2021, une appli, Namur Street Art Cities, permet aux visiteurs de localiser les fresques et de partir à leur découverte.

En 2019, nous vous avions présenté ce parcours des fresques . Depuis, plusieurs nouvelles œuvres sont venues enrichir la collection namuroise.

Namur – Inauguration de la fresque en hommage à Pierre Dandoy. ©© Jacques Duchateau