Namur: des coups réciproques au sein d'un couple jambois

Interrogés au sujet de faits datant de 2017, le prévenu relativise pour sauver les meubles? "Je ne lui ai pas donné de coups, je l’ai maîtrisée car elle était en crise." Sa belle-fille a également reçu des coups. "Je me suis interposé car elle frappait sur sa mère, mais je n’avais pas l’intention de la blesser. Elle, son père et son frère n’acceptent pas notre relation. J’ai d’ailleurs été battu à coups de barre de fer." Accusé de harcèlement et de menaces, il rétorque: "Comment voulez-vous que je la harcèle, nous vivons ensemble!"