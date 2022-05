Les jeunes étaient à leur niveau à Jambes

Évaluation préalable

Le système se base également sur une évaluation préalable des participants, afin de partir d’une liste hiérarchisée. "Lors de son inscription, l’enfant (ou ses parents) devait effectuer une autoévaluation, au travers d’un formulaire à remplir, qui était suivie de celle de son entraîneur, afin de pouvoir situer au mieux son niveau", précisait l’entraîneur du BCNamur, satisfait de cette "première" pour son club. "C’était un objectif, de finir la saison par cette organisation, surtout pour nos débutants. Quatorze de nos jeunes sont finalement de la partie et j’en suis très content. D’autant qu’ils ont été à l’arrêt pendant 2,5 mois, suite à la réquisition de Tabora (voir ci-dessous). Cela se voit d’ailleurs un peu, sur le terrain. Mais l’envie et la motivation sont là. Sur la journée, on aura accueilli 80 jeunes, issus de clubs venant de toute la partie francophone du pays, comme Mettet, Wanze, Martelange, Jodoigne, Fernelmont, Loverval, Belleflamme ou encore Seraing et Malmedy. Des cercles qui organisent généralement eux-mêmes des tournois de jeunes. C’est très bien, d’autant qu’on est proches des sessions d’examens. Pour le club, on verra si c’est rentable, financièrement.Une partie des frais est prise en charge par la Fédération, mais la salle de Jambes est plus chère et, à part les 5 € d’inscriptions et la vente de friandises, on n’a pas de rentrées."

Le sourire des participants, maniant la raquette sur les neuf terrains installés, lui, n’avait pas de prix. "Au final, ces nouveaux tournois auront rassemblé 850 enfants, ce qui va au-delà de nos espérances , concluait le responsable de la Ligue. Le bilan est encore meilleur au regard de leur ressenti, car on leur demande chaque fois d’évaluer leur expérience. Et, sur une échelle de 10, la moyenne est de 8 ou 9. Cela leur donne même envie de prendre part à d’autres tournois, amicaux ou officiels, ce qui était un gros problème auparavant, et de s’entraîner plus. Les entraîneurs, eux, en ressortent avec l’envie de hausser encore leur niveau de compétence. Et les clubs renforcent leur volonté de développer leur école de jeunes. C’est donc très positif pour notre vivier. Un vrai coup de fraîcheur sur notre discipline ."