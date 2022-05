Le club namurois espère retrouver «sa» salle en août

Un partenariat avec Toulouse dans les cartons

Comme le rappelle son coach français, le club namurois a dû se résoudre à fermer son école, quand Tabora a été réquisitionné par la Ville pour assurer l’accueil des réfugiés ukrainiens. "Pour les adultes, on a trouvé une solution avec le gymnase de Malonne. Mais pour les enfants, il s’est avéré impossible de trouver une alternative, du moins dans des créneaux horaires compatibles avec la disponibilité de nos entraîneurs, qui ont évidemment tous un employeur. Normalement, on devrait récupérer notre salle vers la mi-août, même si on attend une confirmation officielle. Mais, si on peut en disposer avant, c’est encore mieux" , ajoute ce consultant d’une société bruxelloise, qui nourrit aussi le projet de ficeler un partenariat avec un club de sa ville natale. " Le principe serait de faire un stage là-bas et un chez nous, sur deux ans, et pas uniquement centré sur le badminton, mais plus multisports. On a dû mettre ce dossier entre parenthèses avec l’apparition du Covid, mais la réflexion est toujours en cours, notamment pour harmoniser les règles d’encadrement, qui ne sont pas les mêmes en France qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles."