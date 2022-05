Namur : "Du navet pour les poulets", un court-métrage parodique tourné au smartphone

Après une période d’interruption de leurs sketchs communs, les deux compères ont commencé à réfléchir, l’été dernier, à la mise en chantier d’une nouvelle aventure en binôme. " Jean-Laurent avait rédigé un scénario, auquel j’ai apporté quelques modifications, avant que l’on entame le tournage dès octobre ", se remémore Rémi Clobert. L’un étant éducateur d’école et l’autre régisseur en télévision, ils entament alors sept jours de tournage répartis sur plusieurs mois. De quoi permettre de conjuguer leurs activités professionnelles avec leur passion mutuelle pour le septième art.

Réalisé de A à Z en duo

Tour à tour comédiens, metteurs en scène et monteurs, Rémi et Jean-Laurent ont assuré seuls toutes les étapes de la conception du film, intégralement tourné au smartphone. Au même titre que leurs précédentes réalisations, ils ont aussi interprété tous les personnages de ce court-métrage de vingt minutes. " Nous procédons ainsi pour une question de budget (estimé à 500€) et aussi de vitrine , raconte Rémi Clobert. En incarnant plusieurs protagonistes, chacun peut en effet montrer tout un panel de jeu dont il est capable. "

Rencontre au conservatoire

C’est en 2003, sur les bancs du conservatoire royal de Bruxelles, que Rémi Clobert croise la route de Jean-Laurent Geuzaine. Passionnés de cinéma, ils forment l’année suivante le tandem des Médiseux et réalisent plusieurs capsules vidéo pour se moquer avec humour de certains longs-métrages jugés peu convaincants. " Nous sommes un peu des francs-tireurs du cinéma français et du navet de manière générale ", s’amuse Rémi.

Jamais à court de projets, les deux comédiens planchent déjà sur les suites du Navet pour les poulets . En perspective, des critiques cinéma, mais surtout une bonne dose d’humour.