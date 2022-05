Namur : Hôpital sans frontière ouvre ses portes les 5 et 6 juin

L’ASBL Hôpital Sans Frontière ouvrira ses portes au grand public ces 4 et 5 juin. Le samedi sera ponctué de visites du site et d’une exposition présentant les projets menés depuis 30 ans, ainsi que les kits d’urgence créés pour les situations catastrophes. Le dimanche, concentration de Harley Davidson et concert de la Rock’s Cool. HSF a pour objectif l’amélioration des soins de santé pour les plus démunis en mettant à disposition du matériel médical récupéré en Belgique et au Luxembourg.