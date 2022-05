Namur en mai | Dans les coulisses de la Salamandre le hasard part en fumée

Un après l’autre les artefacts sont trempés dans des bassines remplies de différents combustibles à la composition tenue secrète. "On peut jouer sur la couleur de la flamme, sa durée, sa volatilité, son intensité, la vitesse d’allumage…" , explique Lucas Chasseur, qui officie avec La Salamandre depuis une quinzaine d’années. "Quand il n’y a plus de petites bulles, c’est que c’est suffisamment imbibé. Pour les plus gros effets, il ne faut que quelques secondes sinon la flamme sera énorme" , précise Myriam Wandji, une autre membre de la bande. L‘ambiance est bonne, les gestes précis, l’improvisation n’a pas sa place. "Quand on joue avec le feu, on se doute qu’il va finir par nous donner un petit baiser. Au pire…"

©EdA - Florent Marot

Les années d’expérience acquises sur le tas ne suffisent pas à annihiler tout risque de brûlures. "Le plus souvent, ce sont les mains qui prennent…" , précise César Frade qui "brûle des trucs " depuis toujours. L’art du spectacle l’a en quelque sorte canalisé. Sportif, musicien, tous ont des parcours différents, mais partagent une même crainte. Le vent. "Les retours de flamme, ce n’est pas bon" , glisse Myriam tout en jetant un œil aux branches d’un arbre de la cour d’école. "Certaines flammes peuvent monter jusqu’à 15 mètres de haut. Il faut être conscient de son environnement" , ajoute Thierry Kruchten.

Quand tu travailles avec le feu, tu ne peux pas lui mentir, tu dois aller chercher en toi ton innocence, qui tu es…

Tout au long du spectacle, cet état d’esprit primera. "La base, c’est d’avoir une vue claire sur les déplacements de chacun, savoir avec quoi on va sortir, si ce sera toujours en feu ou éteint; où se trouve le matériel qui n’a pas encore brûlé" , renchérit Lucas. Pendant de longues heures, les chorégraphies ont été travaillées "à froid" , puis avec le matériel. Mais chaque lieu de spectacle est différent. À quelques heures de la représentation, l’un ou l’autre mouvement est répété, une marque tracée sur le sol. Le diable se cache dans les détails.

©EdA - Florent Marot

Sur le coup de 19 heures, la plupart des agrès sont fin prêts. Le regard des artistes change progressivement. Cette fois, la préparation est davantage mentale. "Quand tu travailles avec le feu, tu ne peux pas lui mentir, tu dois aller chercher en toi ton innocence, qui tu es, sinon il te mord" , explique Thierry. L’heure est venue pour la troupe de s’éclipser.Les artistes s’isolent. "À un moment, il faut se reconcentrer et nous recentrer." Une manière pour eux de mieux communier avec la flamme qu’ils considèrent comme un partenaire de scène, mais aussi de vie. La démarche est presque mystique.

©EdA - Florent Marot

Les membres de la Salamandre ne réapparaîtront qu’à la nuit venue, le visage grimé, métamorphosé, prêt à danser avec la flamme. Ils iront jusqu’à faire corps avec elle. Le spectateur, lui, est subjugué. Jamais, il n’aura conscience de la minutie avec laquelle ce moment hors du temps a été préparé. Comme si voir une boule de feu se balancer à toute vitesse au bout d’une corde avait quelque chose de normal.C’était précisément l’enjeu. Le pari est tenu.

Dernière représentation ce samedi à 22h30. Prix: 15€ pour les adultes, 9€ pour les enfants