Namur en mai: un spectacle pour les jeunes filles de l’IPPJ de Saint-Servais (vidéo)

Sur le plateau d’un camion: un mât chinois. Seul face à la performance: Jesse (30 ans), circassien qui devrait être mort depuis cinq ans s’il avait cru ses médecins. Atteint de mucoviscidose, maladie dégénérative qui affecte gravement le système respiratoire, il a décidé de continuer. Mais avec un appareil qui lui apporte ce souffle qui lui manque tant. Deux mètres, c’est la longueur du fil qui l’aide à poursuivre. À ses côtés, sa partenaire qui l’accompagne dans cette performance insensée et sensible.

Elle, elle se définit comme cette petite sœur " qui l’embête, autant qu’elle l’aime ". Ses gestes parfois brusques, parfois doux, sont autant de doses d’énergie qui poussent et portent Jesse en haut de ce mât, l’enveloppent par leur présence parfois trop insistante. Et puis, le corps n’en peut plus. L’artiste se pose, reprend ce souffle qui lui fait défaut. Renoue avec ce tuyau, fil qui le tient immanquablement attaché à la vie.

De l’espoir

Entre les jeunes spectatrices de l’IPPJ et les acrobates, les liens émotionnels se tissent. À l’image d’une cage thoracique oppressée par le manque d’air, le cœur accuse parfois difficilement le coup. Et, dans le public, on préfère parfois s’éclipser et cacher ses larmes plutôt que l’exposer aux yeux des autres. Et, face à la réalité de cette maladie, on ne peut que constater l’image que renvoie sa propre vie. Celle qui, de manière volontaire ou non, conduit à l’isolement.

Écrit depuis un lit d’hôpital en 2020 par Jesse, dans un monde où la pandémie a ôté le souffle et la vie à des millions de personnes dans le monde, À deux mètres est une ode à l’espoir. Celui qui vous souffle que si rien n’est jamais acquis, rien n’est perdu pour autant.

Au terme du spectacle, public et artistes sont descendus de cette vie suspendue pour échanger, partager, remercier. Le temps de lâcher prise et de faire sortir ces sentiments qui ont pu naître au fil du spectacle.

Pour Camille Louedec, chargée de la médiation culturelle, il est essentiel de créer du lien entre ces lieux comme l’IPPJ et Namur en Mai: "Il est légitime de permettre à tous d’accéder à la culture, dans le cadre d’un événement qui prend place dans l’espace public" . Certaines résidentes auront d’ailleurs l’occasion de sortir hors les murs pour profiter un peu de ce festival qui compte bien se décloisonner et "faire des cages, des caisses de résonances", comme le dit Jesse Huygh.

Le spectacle est à voir dans la cour de l’école Notre-Dame.Dès 5 ans.