Une de plus pour Sébastien Mahia

Leader du challenge, Sébastien Mahia s’adjuge une victoire de plus, devant Damien Dehu. "Je pars sur un tempo que j’ai l’habitude de maîtriser, mais je me rends compte, après 3 kilomètres en compagnie de Sébastien, que je ne vais pas pouvoir mettre de l’intensité. Et je le laisse filer ", commente le deuxième. Maelyss Rommel l’emporte chez les filles.