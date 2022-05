Supercoupes «L’Avenir»: tous les lauréats et les classements

Une fois les lampions des différents titres provinciaux ou régionaux éteints, et après la fête des play-off, place aux récompenses spéciales et annuelles mises en commun depuis plus de 20 ans par notre journal et le Comité provincial. La nouvelle formule des Supercoupes de jeunes reprend après une première édition à Loyers en 2019 et deux autres tentatives avortées en raison de l’interruption due au Covid. Avec le soutien de l’équipe du Christmas basket de Gérard Legrand, cette journée aura donc de nouveau pour enjeu la revanche entre les vainqueurs des coupes et des championnats dans ces catégories de jeunes, ou en tout cas entre les premiers de ces compétitions. Les MVP de ces Supercoupes seront désignés le jour même tandis qu’un concours de shoots à trois points opposera les meilleurs artilleurs de la province chez les messieurs et les dames. Enfin la traditionnelle remise de prix clôturera officiellement mettant à l’honneur les classements ci-joints. Nous débutons aujourd’hui une série de portraits des différents lauréats individuels. Rendez-vous à Beez ce samedi pour les mettre à l’honneur.