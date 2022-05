Le 18 juillet 2020, Thibaut est de sortie à Namur.Il est séparé depuis peu et décide de prendre un peu de bon temps sur la place du Marché aux Légumes.Mais son "ex" se trouve également attablée au quartier général des guindailleurs. "Celle-ci n’a pas de meilleure idée que de le filmer alors qu’il boit un verre", déplore MePierre Coetsier, l’avocat de Thibaut.La dame continuera la séquence jusqu’au moment où le trentenaire reprend le volant. "Tout cela pour démontrer que c’est un père inconsistant, qu’il n’a aucune morale, qu’il a bu et qu’il reprend sa voiture…"