Namur: les primaires de l’institut Saint-Louis ont leur nouveau bâtiment, L’Envolée

C’est donc peu dire que, lorsqu’un nouveau bâtiment sort de terre, cela mérite d’être souligné. C’est précisément ce qu’il s’est passé, il y a quelques jours à peine, avec l’inauguration officielle d’une nouvelle infrastructure à destination des classes de 1re, 2e et 3e années de l’école primaire. " On n’avait plus connu ça depuis 1978, lorsque le bâtiment précédent fut inauguré à l’occasion du 125e anniversaire de l’Institut " explique Joël Storme, directeur des trois premières années du primaire.

Inauguré lors de la fancy-fair de l’école, le bâtiment a été érigé en lieu et place de l’ancien, dans ce qu’on appelait jadis le " Jardin des abbés ".

" C’est, entre autres, grâce au rachat à la Ville de l’espace Golenvaux, en 2010, que le projet de rénovation des classes du bloc primaire a pris naissance , souligne Joël Storme. Le pouvoir organisateur a manifesté alors la volonté d’offrir aux classes primaires un espace que je qualifierais de plus chaleureux au sens propre, comme au figuré. "

Débutés en mai 2020, les travaux viennent de trouver leur épilogue avec la prise de possession des lieux par les élèves et les enseignants.

Proposé par les élèves, choisi par les enseignants

Baptisé, avant les travaux, bloc "primaire", le nouveau bâtiment se devait encore d’être nommé à bon escient, à l’instar d’autres endroits de l’établissement scolaire.

Après réflexion, la direction a décidé de solliciter les élèves et les professeurs. " Nous avons décidé d’impliquer les acteurs du quotidien de notre école , confie le directeur. Nous avons demandé aux élèves de nous proposer des noms et les enseignants ont voté. C’est le nom “L’Envolée” qui a été choisi. Un nom parfait pour une école dont le but premier est de développer l’autonomie de ses élèves, de leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Nous sommes convaincus que cette nouvelle infrastructure sera un des éléments qui contribuera à atteindre cet objectif. "

Président du pouvoir organisateur, Jean-Marie Gyselinx s’est également félicité du " relookage " de l’école primaire. Un projet qui aura mis plus d’une décennie pour être mené à bien et dont le coût s’est élevé à 1300000 €, dont 600000 € sur fonds propres, le reste étant subsidié. " J’imagine que c’est un soulagement pour le personnel enseignant qui y voit la juste récompense de sa patience ", explique Jean-Marie Gyselinx qui rappelle aussi que, en matière d’infrastructures, la stratégie du P.O. qu’il préside s’inscrit résolument dans la perspective d’une école de qualité, ouverte à tous, au service de ceux qui la fréquentent et soucieuse d’un espace de vie harmonieux. L’Envolée est à tout le moins une belle illustration de cette stratégie.