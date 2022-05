Namur: deux jours, deux scènes et 600 élèves, le bulletin scénique des enfants du rock

Parmi les 60 personnes (techniques, professeurs, bénévoles, etc.) réquisitionnées par jour sur place, on retrouve le directeur Michaël Mathieu. " C’est une renaissance depuis deux ans et demi qui correspond aussi à une relance sur le nouveau site (Ndlr: des Trieux à Salzinnes) . Pour nous, cette période a été l’occasion de lancer une réflexion sur la manière d’enrichir l’offre en termes de guitare acoustique, musique électronique ou encore collectif blues." Un collectif qui a tendance à se démultiplier selon les styles.

La Rock’s Cool a beau avoir été touchée par la pandémie (on parle de 15% de perte d’élèves par rapport aux mille inscrits en 2018), elle n’en demeure pas moins hyper motivée. Et particulièrement, dans le cadre de ces concerts qui constituent le reflet d’une année de travail et d’un peaufinage d’une durée d’un bon mois sur l’événement lui-même. "Pour ce qui des collectifs, les élèves font des propositions tout en tenant compte de la réalité pratique, technique. "

On ne lâche rien

Sur les 180 ensembles participants, plus de 100 sont influencés par le choix des élèves. Pour ce qui est du suivi, on se montre plutôt strict. "C’est un des postulats de la Rock’s Cool, précise son directeur. Tu ne lâches pas pendant un an. " Et il faut dire que le message passe plutôt bien.

De la Little Pop School (dès 6 ans, en collaboration avec les Jeunesses musicales) à ces élèves qui finissent par être profs, on sent qu’on est loin de la scolarisation obligatoire.

Une chose est sûre. L’école veut garantir l’accès à la musique pour tous sans pour autant sacrifier à la qualité de l’enseignement prodigué. Un peu comme un passage de savoirs par des musicien(ne)s, des chanteurs et chanteuses passionnés. Et au vu des quelques prestations scéniques vécues ce week-end, on peut être rassuré pour ce qui est de la relève.

www.rockscool.be