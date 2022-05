Les séries et calendriers 2022-2023 de Promotion établis

Chez les messieurs, les deux montants de P1, Ciney et Lesse & Lhomme, rejoignent ainsi Gembloux et Jemeppe (Floreffe est monté en N3 suite à son titre et Tellinam a arrêté). Du côté des dames, Jemeppe, qui reste donc bel et bien à cet échelon, se retrouve isolé des six autres formations namuroises, parmi lesquelles figure Ohey, champion de P1.