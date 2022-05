Les namurois de Dogstudio rachetés par une société néerlandaise, mais pas mis en laisse

Outre des dizaines de prix remportés , celle-ci compte dans son carnet d’adresses des clients comme Google, Microsoft, Adobe ou encore le New York Times. Implantée à Namur, Chicago, Mexico et Amsterdam, Dogstudio se cache également derrière des expériences numériques immersives telles que l’exposition universelle de Dubaï ou encore l’édition virtuelle du festival Tomorrowland … Le pedigree est plus que sérieux. Depuis plusieurs années, d’autres acteurs du secteur flairent la bonne affaire.

Consolidation du secteur

"C’est surtout le cas depuis que nous avons un bureau à Chicago , expliqueHenry Daubrez, CEO de Dosgtudio. À chaque fois qu’une société nous a approchés pour un rachat, nous en avons discuté en interne. Mais ça a toujours été non, car nous ne voulions pas d’une organisation qui serait écrasante et qui n’allait pas nous permettre de réaliser ce que nous étions en train de créer. Ici, c’est différent."

Dogstudio vient en effet d’accepter l’offre de rachat de D EPT, une agence numérique néerlandaise qui emploie 150 personnes aux Pays-Bas et plus de 3 000 dans dix-sept autres pays . L’entreprise namuroise est la cinquième acquisition de la société néerlandaise au cours des six derniers mois, signe du mouvement de consolidation qui caractérise le secteur en ce moment.

"Cela fait un an que nous sommes en discussions avec eux pour nous assurer que leur positionnement correspond bien au nôtre , souligne HenriDaubrez qui témoigne de l’importance accordée à l’humain. Ce que nous voulions, c’est être certains que nous pourrions continuer à faire du Dogstudio." Pas question d’être mis en laisse. "Ce qui est aussi intéressant pour nous, c’est que dans toutes les acquisitions passées de DEPT, il y a toujours une volonté d’aller chercher des compétences complémentaires afin d’éviter toute concurrence interne."

Une structure sur laquelle s’appuyer

Il revient légitimement de s’interroger sur les raisons qui ont mené à la vente de Dogstudio. La réponse n’est clairement pas à aller chercher du côté des chiffres. Depuis plusieurs années, l’agence namuroise est marquée par une importante croissance.Entre 2020 et 2021, galvanisée par la numérisation engendrée par la crise Covid, celle-ci a augmenté ses revenus de 100% pour atteindre quelque 10,2 millions de dollars. En 2022, les prévisions tablent sur 12,5 millions de dollars. "Mais les projets que nous avons aujourd’hui sont gigantesques, d’autant plus pour une structure qui a grandi aussi rapidement et qui, de manière inhérente, se trouve peut-être plus fragile que d’autres. Ici, Nous allons travailler avec des gens qui ont déjà vécu les challenges auxquels nous devons faire face" , glisse Henry Daubrez.

L’intégration de Dogstudio au sein d’un important groupe comme DEPT, avec qui il a déjà collaboré, va lui permettre de bénéficier d’un support de précieux, que ce soit en termes de management, de finances, mais aussi à l’heure de sceller de futurs contrats. "Aujourd’hui, alors que nous sommes une équipe de 35 personnes, nous nous retrouvons parfois face à des boîtes de 600. Sur la créatvité, on peut faire la différence, mais le fait est qu’il y a de plus en plus de termes à négocier dans les contrats, ainsi que des certifications requises pour travailler avec telle ou telle société. C’est plus facile pour de grosses structures…"

Le management reste

Pour DEPT, l’acquisition de Dogstudio s’inscrit dans une vision d’avenir et plus spécifiquement du développement de ses activités en lien avec l’expérience immersive des utilisateurs et le marché annoncé juteux du Web3 et du Metaverse. Des domaines dans lesquels Dogstudio a déjà acquis une solide expérience et peut se targuer de plusieurs projets en développement.

Concrètement, suite à ce rachat, les différentes structures de Dosgstudio existantes ainsi que le personnel et le nom seront conservés. Henry Daubrez et Nicolas Meis-Delval occuperont toujours leurs postes respectifs de CEO et CRO, tandis que les associés historiques de l’agence vogueront vers de nouveaux horizons.